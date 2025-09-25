Santa Lucía aprueba sus presupuestos de 2025 a tres meses de cerrar el año El gobierno cierra el ejercicio con una partida que supera los 81 millones de euros | «Las cuentas públicas marcan nuestras prioridades», dice el alcalde

El pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó en su sesión ordinaria de ayer los presupuestos municipales de 2025 que cuentan con 81 millones de euros, a tan solo tres meses de acabar el año. El alcalde Francisco García defendió que «las cuentas públicas marcan nuestras prioridades, las que defiende el grupo de Gobierno: Servicios Sociales, Deportes, Cultura, apoyo al comercio y a las pymes , Educación...».

El concejal de Hacienda, Roberto Ramírez, fue el encargado de defender los presupuestos municipales de 2025. Ramírez justificó el retraso en la aprobación de las cuentas «porque preferíamos esperar a tener todos los datos, a que todas las instituciones definieran sus presupuestos para hacer unos presupuestos realistas». El edil defendió que «hemos hecho un presupuesto realista, suficiente y responsable».

García destacó que «estos presupuestos marcan las prioridades que defiende el grupo de Gobierno: Servicios Sociales, Deportes, Cultura, apoyo al comercio y a las pymes o Educación». García añadió que «mantenemos nuestro compromiso con las familias vulnerables, se mantienen íntegramente los 642.000 euros destinados a emergencia social, garantizando que nadie quede desatendido». «Para lograr esos servicios públicos de calidad es imprescindible contar con los trabajadores y trabajadoras municipales, por eso, señaló el alcalde, en este presupuesto consolidamos el empleo público y reforzamos el capítulo de personal». Los portavoces de la oposición criticaron el retraso en la presentación de los presupuestos y votaron en contra.

El pleno rechazó una moción de Vox que planteaba reforzar el cumplimiento de la ordenanza municipal en materia de recogida de deposiciones de animales de compañía. En el texto recitado por el concejal Antonio Abraham Gómez se defiende la instalación de paneles informativos sobre sanciones en los parques e incrementar la vigilancia de los mismos. El concejal de Multas y Sanciones, Francisco Guedes, justificó el voto del rechazo de los grupos que apoyan al gobierno porque ya existen carteles informativos y se está preparando una campaña de sensibilización sobre el tema.

En la sesión también se aprobó la Plantilla Orgánica del Personal Funcionario, Laboral y Eventual del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para el ejercicio de 2025. La concejala de Recursos Humanos Ofelia Alvarado informó que existen 652 puestos de los que 277 son laborales, 316 funcionarios, 44 jefaturas, tres habilitados y 12 eventuales.