Sánchez (NC): «AS estaba gobernando y firmó en Ingenio dos pactos electorales» La alcaldesa informa de que la mesa del pacto pedida por Agrupa Sureste se reunirá la semana próxima. No podrá ser este jueves

La única edil de NC en el Ayuntamiento de Ingenio, Catalina Sánchez, ha recordado que «estando Agrupa Sureste (AS) en el gobierno local firmó también dos pactos de cara a las elecciones siguientes», que es justo lo que acaba de hacer la formación nacionalista.

Por eso mismo la concejal no entiende la reacción que ha suscitado en AS, que ha pedido a Sánchez que, «en coherencia política con su decisión», renuncie a sus áreas o, en su defecto, sea cesada por la alcaldesa. Le reprocha AS que haya pactado con un grupo de la oposición, Forum Drago.

De entrada, Sánchez insiste en que la alianza firmada con Forum tendrá vigencia de cara a las elecciones municipales de 2023 y que no afecta ni resta eficacia al pacto de gobierno que NC rubricó con PSOE, AS y Podemos, que empezó en 2019 y se prolongará hasta mayo de 2023. «Este acuerdo lo vamos a llevar hasta el final, porque, además, dejar ahora el gobierno haría daño a los sectores con los que trabajo, como ganaderos, mayores o comerciantes».

No comprende el temor de AS de que ella pueda pasar información a Forum tras esta alianza, «sobre todo cuando Agrupa ya ha hecho esto en dos ocasiones anteriores». Sánchez tira de memoria y recuerda que en 2007, cuando en Ingenio gobernaba un tripartito del que formaban parte AS, PP y NC, «Agrupa, antes de las elecciones de aquel año y estando todavía en el gobierno, firmó un acuerdo con CC», partido del que, recuerda Sánchez, se había acabado de escindir NC «y no precisamente de forma amistosa».

El siguiente pacto electoral al que alude la edil Sánchez data de 2014. «Parece que se le olvida a Domingo González (uno de los tres ediles de AS y uno de sus históricos dirigentes) que en ese otro año firmó otro acuerdo electoral con nosotros, con NC, con el partido que está criticando ahora».

«Domingo González hizo lo mismo y no dimitió»

Recuerda Sánchez que en aquel mandato AS estaba gobernando en un pacto con Somos porque se había acabado de escindir el PP y entonces NC estaba en la oposición. «Aquel acuerdo entre nosotros y Agrupa se firmó en 2014, no en 2015, cuando fueron las elecciones, y que yo sepa Domingo, que entonces era el presidente de Agrupa e iba a ser el candidato, no se planteó dimitir».

Dados estos precedentes, se pregunta Sánchez «por qué AS está exigiendo a NC algo que ellos nunca han hecho anteriormente». Y le preocupa a la concejal que «de esto pudiera deducirse que ellos se tengan por personas serias y responsables y, que, sin embargo, yo sea una chaflameja». Ante eso, es clara. «Nadie en Agrupa Sureste ni en ningún partido me da lecciones de moralidad; sé lo que tengo entre manos y sé diferenciar entre un pacto antes de mayo y otro para después de mayo».

Se aplaza la reunión de la mesa del pacto

Por lo pronto, la crisis sigue abierta. Dado que la edil de NC no piensa renunciar y que tampoco la ha cesado la alcaldesa, AS pidió que este jueves se reuniera la mesa del pacto, tras la que no descartaba salir del gobierno. Sin embargo, Ana Hernández ha avanzado que se retrasará hasta la próxima semana.