Zona donde se procederá a iniciar los trabajos de alcantarillado. C7

San Mateo reactiva las obras de alcantarillado enn Lomo Caballo y La Lechucilla

Los trabajos comenzarán la próxima semana y dotarán de saneamiento a más de medio centenar de viviendas en ambos núcleos

CANARIAS7

CANARIAS7

San Mateo

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:30

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo, a través de la Concejalía de Aguas y Saneamiento, que dirige Auxi Ojeda, ha dado luz verde al comienzo de las obras de alcantarillado en los barrios de Lomo Caballo y La Lechucilla la próxima semana con la firma del replanteo a la que han asistido técnicos del Cabildo de Gran Canaria y personal de la empresa licitadora.

Una actuación que servirá para mejorar y ampliar la red de saneamiento en varios puntos del municipio, modernizar las infraestructuras y dar respuesta a una demanda vecinal largamente esperada por los vecinos de la zona.

Este proyecto, que se enmarca dentro del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria, fue impulsado en el presente mandato por el Primer Teniente de Alcalde, y entonces responsable del área, José Déniz, y ha continuado su desarrollo bajo la gestión de la actual concejala, Auxi Ojeda, asegurando, de esta manera, la mejora de los servicios y la continuidad y eficacia de las inversiones públicas en materia de saneamiento.

Las obras, que se desarrollarán a lo largo de vías municipales del Ayuntamiento de Vega de San Mateo, permitirán dotar a ambas zonas de una infraestructura moderna y eficiente, mejorar sustancialmente la calidad de vida de los residentes y reducir el impacto ambiental. En el caso de la zona de la Los Roquetes, en La Lechucilla, se verán beneficiados casi 40 viviendas, mientras que en el caso de Lomo Caballo se acerca a la treintena de viviendas beneficiadas.

La empresa Mainca Canarias S.L. ha sido la adjudicataria de las obras de La Lechucilla por un importe de 200.866,03 euros y del Lomo Caballo por 241.276,2 euros, las cuales tienen un plazo de ejecución de 6 meses.

