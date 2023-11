San Bartolomé vinculará los kioscos de las playas a sectores de hamacas

Los kioscos de Playa del Inglés y Maspalomas estarán vinculados a sectores de hamacas para que los usuarios puedan recibir servicios de restauración a pie de tumbona. Esta es la pretensión con la que ya trabaja el nuevo gobierno de San Bartolomé de Tirajana, que ya ha iniciado los trabajos de redacción de los pliegos.

La edil de Turismo, Playas y Servicios de Temporada, Yilenia Vega, informa de que el ejecutivo local trabaja con cierto margen de tiempo. Recuerda que aún están en vigor los contratos por los que se adjudicó la gestión de los 10 kioscos playeros del municipio en dos lotes a dos empresas en el mandato anterior. Fue por un plazo de 18 meses. «Esperaremos a que finalicen para entonces cambiar el modelo y apostar por otro que vincule la explotación de cada kiosco con uno o dos sectores de hamacas».

Vega explica que esta fórmula les permitirá además regularizar también el servicio de las tumbonas, con contrato caducado y en manos de Perfaler en precario desde 2011. «Sacaremos a concurso los dos servicios a la vez y vinculados», insiste la concejal, que deja claro, ante todo, que en los pliegos se recogerá la obligación de las futuras adjudicatarias de subrogar a todos los trabajadores.

Segmentarán aún más la licitación, no solo en dos lotes, para diversificar la oferta

Otra novedad, añade Yilenia Vega, es que apostarán por una mayor diversificación y especialización de la oferta que hasta ahora se prestaba en los kioscos, en un intento de ganar en calidad. En lugar de repetir el modelo actual, en que se agruparon los kioscos en dos lotes, segmentarán aún más la licitación para abrir esta explotación a más empresas y propiciar, ya desde los propios pliegos, que los kioscos den una oferta diferenciada.

Por lo pronto, los dos servicios están operativos tras una larga inactividad después de la clausura obligada por la pandemia, en marzo de 2020. El servicio de hamacas fue retomado por Perfaler a principios de 2022, mientras que los primeros kioscos reabrieron a finales del año pasado.

También en el mandato anterior se inició la renovación de todas las tumbonas y sombrillas y se anunció una experiencia piloto con camas balinesas en la playa de Meloneras.

Camas balinesas pendientes

La edil explica que aún no se han colocado porque antes deberán modificar la ordenanza fiscal que regula el cobro por su uso. Es un trámite que lleva tiempo y no es una prioridad. Además, las colocarán junto al Faro, no en Meloneras.