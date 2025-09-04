San Bartolomé de Tirajana confirma: la discoteca del Plaza donde hallaron menores no tiene licencia Los promotores del local de ocio nocturno sí pidieron permiso, pero no se les otorgó porque no subsanaron las deficiencias del proyecto

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana confirma que la discoteca del centro comercial Plaza Maspalomas, en Playa del Inglés, que está siendo investigada tras el hallazgo de 27 menores encerrados en uno de sus cuartos el pasado fin de semana, no cuenta con licencia para ejercer esa actividad. Este local de ocio nocturno, el New One, en los bajos del complejo, fue denunciado dos veces este verano tras sendas inspecciones de la Policía Local por no aportar a los agentes el título habilitante. Urbanismo informa de que presentó la solicitud, pero el proyecto tenía deficiencias y no las subsanó.

Dada esta situación, fuentes municipales informan de que lo que procede ahora es la incoación de un expediente por infracción de actividad que puede saldarse de dos maneras: con una legalización de la actividad una vez subsane las deficiencias detectadas, o con una sanción y posible clausura, si no lo hace. En todo caso, las mismas fuentes apuntan que lo probable es que al final se le acabe concediendo la licencia porque, recuerdan, estos locales llevan 40 años acogiendo negocios de ocio nocturno. No es una actividad nueva.

De cualquier forma, en el gobierno municipal advierten de la necesidad de dejar claro que hay que desligar esta casuística de índole urbanístico de la investigación abierta al New One por la presunta retención de 27 adolescentes en un cuarto el pasado fin de semana con la intención de ocultarlos ante la Policía Nacional que inspeccionaba el local. El Ayuntamiento sí tiene competencias respecto a la licencia, pero no sobre la posible vulneración de la ley de Espectáculos Públicos del New One por permitir la entrada de menores, una infracción que ha de tramitar la Delegación del Gobierno en Canarias y que ya ha sido varias veces alertada.

La oposición reprocha el estado de los centros comerciales

La oposición aprovecha que estos días se ha puesto el foco en el Plaza Maspalomas, uno de los centros comerciales más deteriorados de Playa del Inglés, para recordarle al gobierno local la responsabilidad que le atañe por el estado de abandono que presentan.

Primero Canarias remitió este jueves un comunicado exigiendo la renovación inmediata de esos complejos, entre los que citó al Metro, con una demolición en cartera que no llega, el Cita, La Sandía y El Gran Chaparral.

Por su parte, Hablemos Ahora San Bartolomé centra sus reproches en el Plaza y, en concreto, en el abandono del que fue Café Opera. Su presidente, Juan Francisco Pérez, pregunta a Alejandro Marichal, actual primer teniente de alcalde, si ha olvidado sus denuncias en 2022 sobre el estado del local.