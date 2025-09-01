Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los menores retenidos dentro del altillo de la discoteca New One, en Playa del Inglés. C7

«Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía

La Policía Nacional descubrió a este grupo de adolescentes retenidos, presuntamente, en contra de su voluntad por los empleados de la discoteca New One durante la redada realizada el domingo en Playa del Inglés

Francisco José Fajardo

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:25

La Policía Nacional descubrió durante una redada realizada la madrugada de este domingo en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés, a 27 menores que habían sido presuntamente encerrados en un cuarto de la discoteca New One para evitar que el operativo los localizara. Una de las jóvenes consiguió llamar a su padre, miembro del cuerpo policial, quien acudió de inmediato al lugar y comunicó la situación a sus compañeros. Fue entonces cuando los funcionarios hallaron a los 27 adolescentes hacinados en un altillo sin ventilación, vigilados por cinco empleados que les habían ordenado guardar silencio y apagar sus teléfonos móviles para no ser descubiertos.

La Policía Judicial está investigando estos hechos que han sido calificados inicialmente como un presunto delito de detención ilegal, sin perjuicio de la sanción administrativa a la que se enfrentarían los responsables del local por permitir la entrada de menores de edad.

Los hechos ocurrieron sobre las 3.18 horas del domingo 31 de agosto. De repente, un gran número de agentes de la Policía Nacional hicieron acto de presencia en el Plaza para realizar una redada comandada por agentes de la Brigada de Extranjería. El objetivo inicial de este operativo era detectar la presencia de trabajadores sin contrato, extranjeros sin documentación y que no hubiera menores de edad dentro de los locales.

En el centro, la discoteca New One la noche de la redada. C7

En la discoteca New One se encontraba un grupo de 27 menores de edad que pasaban sus vacaciones en el sur de Gran Canaria. Cuando la Policía Nacional accedió al local, los porteros los condujeron apresuradamente hasta un cuarto en un altillo, habilitado como oficina, sin ventanas y con un ventilador como único sistema de refrigeración.

Al llegar, los menores estaban bastante asustados por la presencia policial y se sintieron amedrentados, según ha podido saber este periódico, por los empleados de la discoteca que se encerraron con ellos bloqueando la puerta con llave. Eran cinco y les dieron dos órdenes: que no hicieran ruido y que no utilizaran sus teléfonos móviles. Debían apagarlos. A pesar de estas instrucciones, algunos menores usaron sus dispositivos para realizar vídeos y fotos a escondidas de los porteros.

Una de las personas retenidas en contra de su voluntad escribió a su padre: «Papá, tengo miedo. Nos metieron en una sala para que no nos vieran«. prosiguió escribiendo »está la poli, espero que no nos vean, estamos como escondidos [...]. Tengo miedo si ponen multa o algo, que vino la poli. No quiero ir a un centro de menores«, trasladó esta menor de 16 años a su padre, todo elllo sin que los empleados de la discoteca le descubrieran.

Los agentes identifican a los usuarios de las discotecas. C7

Su padre era agente

Pero otra de las menores fue más allá y consiguió ponerse en contacto con su padre, que era agente de la Policía Nacional. Le contó la situación que estaban viviendo encerrados en el altillo y éste se personó de inmediato en el centro comercial Plaza. Habló con los compañeros que responsables de la redada y les comunicó lo que estaba ocurriendo.

La Policía los buscó por todo el local hasta que localizaron el altillo. Intentaron abrir pero no pudieron hasta que, minutos después, les abrieron la puerta. Lo que se encontraron era dantesco: 27 menores de edad retenidos en un cuarto sin ventilación y que estaban siendo custodiados por cinco trabajadores de seguridad del local.

Sobre la marcha, los agentes los sacaron fuera, les dieron agua y les tomaron los datos, de ellos y de sus padres, para iniciar una investigación y citarlos próximamente para que presten declaración en la Comisaría de Maspalomas. También filiaron a los empleados del local y al dueño del mismo que están siendo investigados, inicialmente, por la presunta comisión de un delito de detención ilegal.

