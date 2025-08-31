Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imágenes del operativo policial en el centro comercial el Plaza. C7

Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria

Los agentes de la Policía Nacional procedieron, sin incidencias, a la identificación de numerosas personas y cotejaron si todos los trabajadores de los locales de ocio estaban dados de alta

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:49

La Policía Nacional desplegó en la madrugada de este domingo un amplio operativo en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana). Los agentes se personaron en torno a las tres de la mañana y cotejaron si había menores de edad concentrados en tres locales de ocio, aunque fuentes policiales determinaron que el operativo se desarrolló sin incidencias de consideración.

Asimismo, los policías trabajaron en detectar si en los locales inspeccionados trabajaban personas que no estaban dadas de alta con los preceptivos contratos.

No es la primera vez que la Policía Nacional realiza este tipo de operativos en los centros comerciales y de ocio de las zonas turísticas en verano, cuando la mayoría de la clientela es local.

Desalojo de uno de los locales por parte de la policía. C7
Momento del operativo policial en el centro comercial el Plaza. C7
Momento del operativo policial en el centro comercial el Plaza. C7

La presencia se policial se extendió hasta al menos las seis de la madrugada, según testigos presenciales.

