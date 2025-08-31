Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria Los agentes de la Policía Nacional procedieron, sin incidencias, a la identificación de numerosas personas y cotejaron si todos los trabajadores de los locales de ocio estaban dados de alta

Imágenes del operativo policial en el centro comercial el Plaza.

La Policía Nacional desplegó en la madrugada de este domingo un amplio operativo en el centro comercial Plaza, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana). Los agentes se personaron en torno a las tres de la mañana y cotejaron si había menores de edad concentrados en tres locales de ocio, aunque fuentes policiales determinaron que el operativo se desarrolló sin incidencias de consideración.

Asimismo, los policías trabajaron en detectar si en los locales inspeccionados trabajaban personas que no estaban dadas de alta con los preceptivos contratos.

No es la primera vez que la Policía Nacional realiza este tipo de operativos en los centros comerciales y de ocio de las zonas turísticas en verano, cuando la mayoría de la clientela es local.

La presencia se policial se extendió hasta al menos las seis de la madrugada, según testigos presenciales.