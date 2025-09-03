Denunciada la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores por no tener licencia En una acción anterior, el de 7 junio, la Policía Local de San Bartolomé ya halló en el New One a cinco chicas menores «escondidas en un aseo»

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:22

La discoteca del centro comercial Plaza Maspalomas, en Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), donde este pasado fin de semana fueron hallados 27 menores de edad encerrados en un cuarto, fue recientemente denunciada por la Policía Local por no haber aportado documentación que acreditase que dispone de licencia. Este periódico trató este miércols de verificar si la New One cuenta o no con título habilitante, pero al cierre de esta edición el Ayuntamiento de San Bartolomé no había facilitado esa información.

Por lo pronto, los agentes municipales redactaron sendos informes contra este local tras dos visitas de inspección practicadas el 7 de junio y el 23 de agosto pasados, esta última, en concreto, apenas siete días antes de la operación de la Policía Nacional que ha dado pie a una investigación policial y judicial por la presunta comisión de un delito de detención ilegal de 27 menores.

En ambas actas hacen constar que procedieron a denunciar a los responsables de este local por carecer de título habitante para el desarrollo de la actividad de discoteca, lo que implicaría una presunta infracción de la Ley 7/2011, de 25 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

Pero también en ambos informes la Policía Local especificó la posible comisión de otra infracción de esa misma normativa por permitir la entrada y permanencia de menores de edad en el interior de un establecimiento en el que se dispensan bebidas alcohólicas y shishas.

Se da la circunstancia de que en la visita del 7 de junio hallaron a 11 menores dentro del local, de entre los cuales, por cierto, 5 chicas estaban «escondidas en un aseo, probablemente al ser advertidas de la presencia de la inspección policial». En la del 24 de agosto, por su parte, los agentes identificaron a 5 menores.

Estas actas ponen sobre la mesa una presunta y reiterada infracción de la ley por parte de este local al permitir la entrada de menores de edad, un incumplimiento que podría revestir la categoría de delito en el marco de la investigación abierta después de que este pasado fin de semana una operación de la Policía Nacional localizara a 27 adolescentes hacinados en un altillo del local y vigilados por cinco empleados que les habían ordenado guardar silencio y apagar sus teléfonos móviles con la presumible intención de evitar que fuesen descubiertos.

Estos hechos ocurrieron a partir de las 03.18 horas del domingo 31 de agosto, cuando un numeroso dispositivo de agentes de la Policía Nacional hizo acto de presencia en este reconocido centro comercial del sur de la isla con el propósito de detectar la presencia de trabajadores sin contrato, extranjeros sin documentación y menores de edad dentro de sus locales de ocio nocturno.