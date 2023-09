San Bartolomé iniciará el cambio del PGO para el desarrollo turístico de Santa Águeda

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana iniciará de oficio en este mandato la modificación del Plan General de Ordenación que hará posible, de acuerdo con lo que también prevé el Plan Insular de Ordenación, el desarrollo turístico de Santa Águeda, en el entorno de El Pajar. En ese sentido, el edil de Urbanismo, Alejandro Marichal, ha acogido «con satisfacción» el anuncio del Gobierno de Canarias de que no renovará la concesión del muelle a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) y que le dará el uso deportivo previsto en el planeamiento.

«Como mucho, dos hoteles»

En todo caso, Marichal advierte de que esta tramitación será lenta, porque, entre otras cosas, recuerda que antes habrá que dar un margen a la empresa para desmantelar las infraestructuras con las que ocupa el puerto desde hace décadas. Sobre el desarrollo turístico previsto, asegura que será de baja densidad y que estará más centrado en un uso deportivo que alojativo. «No se construirá un nuevo Playa del Inglés; como mucho habrá 2 hoteles».

También adelantó que la modificación se hará teniendo en cuenta a los operadores ya existentes en la zona, incluida Ceisa, que, como recuerda, es la dueña de la cementera y, por tanto, pese a que ya no controle el muelle, puede decidir seguir funcionando en su parcela, un suelo urbano no consolidado de su propiedad. El resto de la zona pasaría a un uso deportivo-turístico.

Posible indemnización

Por su parte, el director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, en declaraciones a Efe, manifestó este miércoles sobre la no renovación de la concesión que permitía a la cementera Ceisa utilizar el puerto de Santa Águeda, en El Pajar, que «caben todas las posibilidades», entre ellas la indemnización.

Indicó que, como ya avanzó el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, este asunto se abordará a finales de este mes o principios de octubre, en la primera reunión que celebre el ente que dirige, pero eludió dar más detalles porque, según advirtió, es al consejero y también presidente de Puertos Canarios a quien corresponde presentar la «propuesta concreta». Es el que debe marcar «la hoja de ruta a seguir».

Franquis acusa a CC de «entregarse» a intereses privados

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara regional, Sebastián Franquis, acusa a CC de «entregarse» a ciertos intereses empresariales turísticos, tras el reciente anuncio de proponer a Puertos Canarios un nuevo uso turístico deportivo en Santa Águeda y no renovar con ello de forma temporal hasta que se produzca el traslado definitivo de la cementera a otra parte de la isla.

El exconsejero regional de Obras afirma que el Gobierno canario se está poniendo «al servicio del interés privado» y destaca que esta decisión es contraria a una propuesta consensuada con el Cabildo, el Ayuntamiento de San Bartolomé, la Confederación de Empresarios y el sector industrial, para dar una solución temporal al traslado definitivo de la instalación.

Además, pide que se consulte sobre esta propuesta a las administraciones públicas afectadas, como Cabildo y Ayuntamiento, al sector industrial y de la construcción, a los sindicatos y a los vecinos de El Pajar sobre este nuevo uso turístico.

La plataforma 'Salvar la Bahía' solo ve un globo sonda, pero se movilizará si Ceisa pierde el muelle

El presidente de la plataforma 'Salvar la Bahía de Santa Águeda', Mariano Trujillo, acogió con escepticismo el anuncio del Gobierno canario respecto al muelle, que, en principio, atribuye a un mero «globo sonda». ¿Por qué? Porque por la información que maneja, Ceisa no ha recibido notificación alguna sobre un supuesto cambio de posición del Gobierno y, por lo tanto, podrá seguir operando amparada en el expediente que tiene abierto para mantenerse en el puerto.

En todo caso, reconoce que no le gusta la música que está sonando, de ahí que anuncie que los miembros del colectivo se reunirán en los próximos días para analizar la situación e ir trabajando en posibles acciones. Deja claro que si se confirma la retirada de la concesión a Ceisa emprenderán movilizaciones. «Si hace falta, nos plantamos en las puertas del Gobierno canario».

Justifica el apoyo del colectivo a que la cementera mantenga su actividad en varias claves. «Lleva aquí 70 años y ha dado mucho trabajo al pueblo; fíjese que en plena pandemia no solo no hubo ERTE, sino que contrató gente». Desconfía de un modelo que «pone todos los huevos en una sola cesta» y apuesta por que en esta zona puedan seguir conviviendo los tres usos ahora vigentes, el industrial, el agrario y el turístico. Y no ve mayor impacto en la cementera. «Más lo es la desaladora que están construyendo y nadie dice nada».