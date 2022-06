«Sacar a los camellos de aquí me va a costar la vida»

El tiempo corre en su contra y se teme lo peor. Francisco Jiménez, socio-propietario de la empresa que organiza los paseos en camellos por las dunas de Maspalomas, hace un llamamiento para que la Demarcación de Costas de Canarias reconsidere su decisión de sacar a esta actividad del espacio que hoy ocupa. Costas alega que está en dominio público marítimo-terrestre y que como no tiene título concesional que lo autorice, ha de desalojar el lugar.

«Hay noches que no duermo pensando en cómo lo voy a hacer; sacar los camellos de las dunas me va a costar la vida», se lamenta Jiménez. De entrada, le duele siquiera imaginar que tendría que sacrificar a los 150 camellos (en realidad son dromedarios) de su cabaña. Si no tienen esta función que ahora hacen, no podría mantenerlos. Y luego le preocupa el futuro de los 15 trabajadores de la empresa, a los que tendría también que indemnizar.

Además, Costas le exige el derribo de las instalaciones pese a que cuando él asumió el negocio, en 1977, ya estaban hechas. Solo para la demolición calcula un coste de 300.000 euros.

Jiménez reivindica que los camellos forman parte de la historia de Canarias, a las que, recuerda, llegaron en 1405, hace 600 años, y que, además, también están muy ligados a la industria turística desde sus orígenes en Maspalomas, desde 1961. Le cuesta creer que se condene a la extinción a un animal que está considerado ya autóctono de Canarias.

Lamenta la intransigencia de Costas, máxime cuando, según precisa, la orilla del mar está a un kilómetro de donde están los camellos, y advierte de que defenderá sus derechos hasta donde haga falta. Por lo pronto, ya presentó un recurso de alzada a la resolución de Costas en la que le insta al desalojo.

Este martes organizó una visita a las instalaciones con los medios de comunicación para hacer pública la difícil situación que atraviesa la actividad. «Nos sentimos amenazados».