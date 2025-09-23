Roque Aldeano anuncia nuevas movilizaciones ante la «desidia» del Gobierno con la carretera Agaete-El Risco Las obras de la segunda fase de vía de La Aldea avanzan con mucho retraso

Los túneles de Faneque son la única parte de la segunda fase de la carretera que ya está abierta.

El Foro Roque Aldeano, colectivo ciudadano que desde años lidera las reivindicaciones relacionadas con la carretera entre La Aldea y Agaete, ha anunciado nuevas movilizaciones por el retraso en los trabajos de la segunda fase de la obra, la que une Agaete con El Risco.

«Transcurrido casi un semestre desde que concluyeran los 65 meses del plazo de finalización de la segunda fase de la carretera La Aldea-Agaete la ejecución de las obras, lejos de agilizarse, cada día se ejecutan con mayor lentitud«, denuncia Roque Aldeano.

En opinión del grupo, la situación «es consecuencia de la reducción de las partidas presupuestarias que el Gobierno de Canarias destinó en el actual ejercicio para el nuevo trazado, unos 22 millones de euros, cantidad que supone la mitad de los 42,2 millones presupuestados en el 2024«. También critica que el modificado de la obra aprobado en abril no tiene respaldo presupuestario.

«Ante tanta desidia del Gobierno de Canarias ha solicitado a las autoridades municipales una reunión para planificar posibles actuaciones orientadas a reivindicar soluciones inmediatas para que se concluya los antes posible las obras del nuevo trazado La Aldea-Agaete, cuyo trazado de 18,5 kilómetros se inició casi 16 años y que todo apunta su finalización va para largo», dice Roque Aldeano, que pretende con sus movilizaciones presionar para que se incluyan en los presupuestos de 2026 las cantidades necesarias para que las obras estén terminadas en 2027.

«Es cierto que tramos peligrosos como el Andén Verde y Faneque ya no hay que transitarlos, pero se debe obviar el peligroso tramo entre éste último túnel y el Barranco de La Palma con frecuentes y peligrosos desprendimientos», apunta el Foro Roque Aldeano.

