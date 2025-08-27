Revocada la licencia de una antena en El Cabrón al estar en una zona protegida La infraestructura ha provocado la muerte de al menos dos pardelas

Cristina González Oliva Agüimes Martes, 26 de agosto 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Agüimes ha revocado la licencia otorgada a la empresa Elawan Energy para instalar una antena provisional en la playa de El Cabrón para el estudio del régimen dominante de vientos en la zona para la eólica 'off shore'. La infraestructura, colocada en marzo por un plazo máximo de un año, ha provocado ya la muerte de dos pardelas.

A instancias de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, gestionada por Raúl García Brink, que informó de manera negativa a su instalación, el Consistorio revisó de oficio el expediente al verificar que el lugar concreto está amparado por la Zona Especial de Conservación (ZEC), figura contenida en la Red Natura 2000, cuya finalidad es proteger especies y hábitats naturales amenazados por el impacto adverso de las actividades humanas.

Desde el Ayuntamiento explican que Cabrón tiene diferentes capas o niveles de protección ambiental, por lo que los servicios jurídicos informaron positivamente a la concesión de la licencia al considerar que el nivel de protección del punto exacto de colocación de la torre era inferior al que realmente es.

El Ayuntamiento ha requerido la retirada de la instalación, que espera sea en cuestión de días tras ser firme la revocación. García Brink confía también que se produzca en el menor plazo posible, ya que está pendiente de un informe del Consejo Consultivo.