«No puede ser que 12 concejales estén equivocados frente a uno solo»

Administrativo, Rayco Padilla (37 años), portavoz de Somos PP, es ya un veterano de la política municipal de Ingenio, donde este mandato ejerce de primer teniente de alcalde y de edil de Urbanismo y Seguridad. En esta semana de transición le ha tocado asumir la alcaldía accidental.

–¿Cuándo y por qué Somos PP se plantó respecto a la crisis que se vivía en el gobierno local?

–No hay una fecha concreta, sino que viene tras una sucesión de cosas. Fue cuando empezamos a ver informes técnicos que alertaban de posibles prevaricaciones dentro del Ayuntamiento. Esa era una línea absolutamente roja. Esos informes nos alertaban de que no se iba por el buen camino aunque la línea nunca se traspasó.

–¿Quién no iba por buen camino?

–El alcalde José López Fabelo, paralizando una licencia con todos los informes favorables.

–Fue el único incidente que les hizo saltar las alarmas.

–No fue el único, pero hubo otro expediente en el que se estaba caminando, no de forma idéntica, aunque sí parecida: el antiguo campo de fútbol de Carrizal.

–¿El problema era el alcalde?

–El problema no era la persona, era una forma de trabajar que no se ajusta lo más mínimo al trabajo de una administración pública.

–Con el resto de los ediles...

–Había y hay absoluta sintonía. Vanesa Martín, que mañana elegiremos alcaldesa, era y es precisamente la garantía de esa unión con Forum Drago. Es el pegamento.

–¿Hubo ultimátum?

–Llegamos a decirles que si no cambiaban las formas, Somos PP podía dejar el gobierno.

–¿Qué día?

–Hace un mes.

–¿Llegaron a plantearse otras alternativas de gobierno?

–No, solo planteábamos irnos directamente a la oposición.

–¿Cuándo fue la última vez que despachó con el alcalde?

–La relación se deterioró el día en que se aprobaron las licencias de Naturgy. A partir de ahí el contacto fue cordial, pero mínimo.

–¿En qué medida afectó a la administración esta despedida por fases del ya exalcalde?

–No ha sido buena ni para él ni para el gobierno ni para los vecinos de Ingenio.

–¿Puede concretar? ¿Se ha parado la administración?

–Hubo alguna parálisis.

«Este gobierno ha funcionado muy bien, pero el ruido ha impedido que se hable del trabajo»

–¿Qué le pareció el discurso de López Fabelo en el pleno?

–Lo primero es desearle lo mejor, como compañero que ha sido. Aceptamos su dimisión, pero su discurso no me gustó. No quise pedir la palabra, porque aquel era un día para él, aunque pienso que está equivocado. Demuestra que está en una realidad paralela; no puede ser que 12 concejales estén equivocados frente a uno solo.

–¿Quiere decir que va en dirección contraria y no lo sabe?

–Cree tener razón yendo en dirección contraria a todo el mundo.

–En el caso del cambio de uso del campo de fútbol de Carrizal, López sostenía que el Ayuntamiento no estaba bien compensado. ¿Comparte esa impresión?

–Por supuesto, pero también hay que hablar a las personas como adultas. Lo que ha presentado la iniciativa privada es una evaluación ambiental, que se enviará al Gobierno de Canarias una vez sean subsanadas las deficiencias, porque ese expediente tiene reparos. No estamos ahora en esa discusión. No se puede paralizar un expediente. Ser alcalde no es tener toda la potestad fuera de la ley.

–En este expediente y en el de Naturgy, ¿el alcalde defendía el interés general o el particular?

–Quiero pensar que el general, aunque no debía pronunciarse en el de Naturgy y lo hizo.

–También le extrañaba a López que no se contemple el uso turístico en Ingenio. ¿Lo comparte?

–Sí lo comparto..., pero se cambia en el Plan General, no pidiendo informes externos. Estamos en una fase de cambio del Plan General, lo que pasa es que López no compartía los plazos y tampoco iba a las reuniones.

–¿Avanzarán en el Plan General?

–Ese es nuestro compromiso.

–¿Siente que han podido defraudar a la ciudadanía de Ingenio?

–No, porque sinceramente creo que este gobierno ha funcionado muy bien; lo que pasa es que el ruido que se ha generado ha impedido que se hable del trabajo que se ha estado haciendo, como que está en redacción el proyecto para la salida a la GC-1, la expropiación del suelo para el nuevo centro de salud, el inicio de la construcción de la biblioteca de Carrizal o que este año empezará la reforma del Centro Cívico. Luego es verdad que llegó el 29 de diciembre y hubo un cambio de ciclo...

Cober

–Y un cambio de alcalde. ¿En qué lo van a notar los ciudadanos?

–Creo que la administración va a ir mucho mejor.

–¿Por qué?

–Porque el pensar que el funcionamiento de una empresa privada es idéntico al de una administración no es real, lo que no quiere decir que no se pueda mejorar con las experiencias que él tenía del ámbito privado. Aquí se trabaja con informes de funcionarios y de habilitados nacionales.

–¿La oposición notará el cambio?

–Habrá otro trato más directo.

–¿No ha sido el adecuado?

–No.

–¿En qué sentido?

–Nunca he sentido tanto bochorno como en el pleno en el que se expulsó a concejales, porque en 12 años no había visto expulsar a uno. Las cosas se puede hacer de otra manera. Y no justifico al concejal de CC, al que, dicho sea de paso, le agradezco que se retractara de lo que hizo. Entonó el mea culpa, pero no todos lo hicieron.

«Nunca he sentido tanto bochorno como en el pleno en el que se expulsó a concejales»

–¿Volverán a abrir la tele municipal a la oposición?

–Eso se está discutiendo en el seno del gobierno. Está sobre la mesa.

–¿También se replantean el reglamento que limitaba la participación de la oposición?

–Eso se está valorando...

–Hay ciudadanos que se quejan de que no conocen aún el programa de gobierno...

–Y es cierto. El programa está elaborado hace meses y fue supervisado por Vanesa Martín y por mí.

–¿Por qué no se ha resuelto?

–La alcaldía estimó que teníamos que esperar a que estuvieran los primeros presupuestos. Eso va a ser ya, así que en unos días se presentará en rueda de prensa.

–¿Se puede comprometer a que habrá estabilidad hasta el final del mandato?

–Absolutamente.

–Defíname a la futura alcaldesa.

–Creo que Vanesa conoce a la perfección la administración que va a encabezar, que tiene mucha mano izquierda y que va a saber liderar el cambio que votó Ingenio.

–¿Está cómodo con ella?

–Mucho.

–¿El cable de Carrizal pasará por el barranco?

–Si hay acuerdo con los dueños del suelo, pasará por el barranco; si no, no pasará por el barranco.

–Pero tampoco por el casco

–Es que no depende del Ayuntamiento. El trazado que está aprobado desde la legislatura pasada es el que pasa por el casco histórico, y esa es la espada de Damocles que tenemos sobre nuestras cabezas.