Problemas en San Mateo para localizar a los vecinos por su callejero obsoleto

Odra Rodríguez Santana San Mateo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

El callejero municipal de la Vega de San Mateo se ha quedado anticuado. El último data del siglo pasado, de la década de los noventa.

Como consecuencia, muchos de los vecinos se quedan a diario sin recibir el correo, notificaciones o certificaciones administrativas porque los carteros no tienen forma de saber en dónde viven exactamente porque la numeración de las viviendas no existe o no está actualizada.

En ocasiones, este problema se soluciona entre los propios vecinos, que recogen la documentación del residente colindante y, en otras, los interesados se ven obligados a desplazarse hasta la oficina central de Correos si quieren retirar su correspondencia ordinaria. Eso no ocurre tanto en el casco, que también por las divisiones de casas o ampliaciones que se vienen realizando en algunas propiedades, como en el resto de los barrios del municipio que no solo han ido creciendo sino que se encuentran en zonas alejadas. El municipio de San Mateo ha puesto en marcha un equipo de trabajo para la actualización del callejero municipal, que permita un diseño fiscal más ajustado a la realidad. Además de facilitar la labor de los operadores de servicios como los de telefonía, electricidad o del agua, principalmente para las nuevas instalaciones de infraestructuras o la reparación de existentes, o los problemas que tienen para localizar domicilios los servicios de correos y de paquetería, entre otros, explica Raquel Santana, concejala de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Régimen Interior, Comunicación, Nuevas Tecnologías, Transparencia y Juventud. El proyecto del callejero se desarrollará paralelamente al plan de ordenación de las viviendas que en este municipio «también, se ha quedado antiguo». La Vega de San Mateo cuenta con una población de 7.686 habitantes y el número de casas se ha visto «incrementado en la última década», lo que hace necesario su actualización, señala la edil. Santana destaca que la actualización del callejero municipal viene a satisfacer «muchas necesidades» de ubicación e identificación de las calles, un problema con el que se enfrentan a diario distintos servicios públicos pero también privados. El equipo de trabajo aún se encuentra en la fase inicial y decidiendo la «idoneidad de contratar un servicio externo o no» para esta labor, pero sí que tiene fecha prevista para su presentación, que será a principios de 2024, apunta Santana. La necesidad de esta modernización es una demanda que la población veguera viene «solicitando hace años», un compromiso que adoptó el grupo de gobierno de la anterior legislatura pero que no llegó a plantear esta mejora en el servicio público. «Para esta Concejalía y gobierno es prioritario trabajar con el objetivo de mejorar no solo nuestra conectividad, sino también la accesibilidad a las distintas zonas del municipio», afirma.