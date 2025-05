Principal hipótesis sobre las 10 camas balinesas de Meloneras: fueron robadas

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 14 de mayo 2025, 23:10 Comenta Compartir

Nuevo avance en el misterioso caso de la desaparición de 10 camas balinesas que se compraron para colocarlas en la playa de Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. El gobierno municipal no las localiza y baraja como principal hipótesis que fueron robadas, pero para eso necesita que se abra una investigación formal que apunte en esa dirección y se la ha encargado a la Policía Local.

Las primeras indagaciones de la Concejalía de Playas revelan que, en efecto, se adquirieron 20 camas balinesas y que no se localizan 10 de ellas, por lo que al menos hay coincidencia entre estas cifras que maneja el ejecutivo local y las del edil de la oposición que denunció el caso en el pleno, Samuel Henríquez, ex de NC.

El dato en el que discrepan tiene que ver con el coste de cada cama. Según Playas, las compró el Consorcio Maspalomas Gran Canaria a un precio por unidad de 2.018 euros, mientras que Henríquez, que estaba al frente de esa concejalía cuando se adquirieron, habla de 4.278 euros. Lo probable es que el primer precio sea el que ofertó la empresa que ganó el contrato de suministro, y el segundo, su precio actual de mercado.

Lo cierto es que para confirmar la hipótesis del robo, y dada la «alarma» generada tras la denuncia de Henríquez, Playas encarga una investigación «con urgencia» a Seguridad, le insta a que «verifique la existencia de medidas de seguridad, control de acceso y vigilancia en el recinto en el que estaban almacenadas», y le pide que adopte «medidas preventivas adicionales de cara a futuras adquisiciones y almacenamiento de mobiliario público».

Por lo pronto, Seguridad ha contestado el oficio y recuerda a Playas que le reclama una tarea que no le compete y que, al tratarse de un robo, ha de presentar denuncia ante la Policía Nacional.

Estaban en el Estadio, al aire libre y sin cámaras de vigilancia

No se sabe dónde están ahora, pero ya trascendió al menos dónde estaban: en el Estadio Municipal de Maspalomas, al lado mismo de las Oficinas Municipales. ¿El problema? Según las fuentes consultadas, estaban al aire libre, no bajo techo y en unas instalaciones que no están dotadas de cámaras de videovigilancia, lo que complica la investigación sobre su paradero.

Fueron compradas en el anterior mandato, cuando gobernaban PSOE, NC, Cs y una exedil de CC, y llegaron pocas semanas antes de las elecciones. Según Henríquez, solo dio tiempo a almacenarlas. Han pasado dos años y se le ha perdido el rastro a 10 de las 20 camas, pero Playas, que está en manos de CC, y Seguridad, coordinada por PP-AV, no se ponen de acuerdo sobre quién debe rastrearlas.