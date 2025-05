¿Dónde están las camas balinesas de la playa de Meloneras?

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Miércoles, 14 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

¿Dónde están las camas balinesas que iban a colocarse, como experiencia piloto, en la playa de Meloneras? Esta fue la pregunta que le hizo al gobierno local de San Bartolomé de Tirajana en el último pleno el edil nacionalista Samuel Henríquez, que acaba de abandonar NC. Y el ejecutivo municipal, que en aquella sesión dijo que no tenía constancia de esa falta, por ahora solo apunta que las están buscando. «Se está haciendo un seguimiento para localizarlas a partir de la denuncia hecha por Henríquez».

El que fuera concejal de Cuidado del Litoral en el mandato anterior, ahora en la oposición, reclama al Ayuntamiento que abra una investigación. Por los datos que maneja, en su momento se adquirieron 20 camas balinesas y han desaparecido 10. «Sabemos que se las han llevado por tandas; las últimas, hace apenas dos semanas», asevera. Según fuentes consultadas por este periódico, el modelo escogido tuvo un coste de 4.278 euros por unidad, por lo que el valor de las 10 camas por ahora no localizadas ascendería a 42.780 euros.

Este particular mobiliario de playa formó parte de un paquete mucho más amplio de material para la explotación de los servicios de temporada en las calas del municipio que fue comprado por el Consorcio Maspalomas Gran Canaria por un contrato de suministro que salió a licitación en 2022 por un importe de 600.000 euros. El concurso, dividido en dos lotes, permitió la adquisición de 2.000 hamacas sencillas y 2.000 sombrillas. En concreto, las camas balinesas estaban dentro del lote 1, cuyo contrato recayó en la empresa Distribuciones Hoteleras Valido, SL.

A Henríquez le consta que el material llegó, eso sí, casi al final de mandato, y que, de hecho, parte de las hamacas y sombrillas nuevas empezaron a colocarse en Meloneras en mayo de 2023, apenas unos días antes de las elecciones municipales, que dieron lugar en San Bartolomé de Tirajana a un cambio de gobierno.

Lo último que Henríquez supo de esas camas es que fueron almacenadas en dependencias gestionadas por la Concejalía de Deportes. «Cuando el nuevo gobierno tomó posesión cambiaron llaves y cerraduras y nada más se supo».

Asegura que en su etapa no dio tiempo a colocarlas porque, primero, llegaron al filo de los comicios, y segundo, porque antes hacía falta hacer una modificación en la ordenanza que regula estos servicios para así poder fijarles un precio de alquiler. «Este nuevo gobierno no solo no ha cambiado la ordenanza, sino que no sabe dónde están las camas», critica.