¿Es su primera vez en las fiestas de La Aldea? Algunos consejos que debe saber

Cuando la Virgen del Pino vuelve a su basílica, San Nicolás sale por la puerta grande de la iglesia de La Aldea. El municipio aldeano cuenta las horas para bailar La Rama el sábado 9, celebrar la romería- ofrenda en honor a su santo, el domingo 10, y disfrutar de un baño en las aguas de El Charco, el lunes 11 de septiembre.

Puede parecer que no tiene complicación al tratarse de unas fiestas, pero conocer algunos trucos sobre estos días te van a ayudar a disfrutar, más si cabe, de tres días en los que se baila más de lo que se duerme.

Sábado 9 de septiembre Badaja de La Rama

El sábado día 9 de septiembre empieza uno de los tres días grandes de las fiestas patronales en honor a San Nicolás de Tolentino. A las 17.00 horas aldeanos y visitantes inician este baile desde el almacén de Los Picos, en los Llanos. Su esencia radica en el baile colectivo portando ramas de pinos al son de la música, acompañado de «papagüevos», inundando las calles del casco de alegría y diversión.

Para este día, es preferible que lleves un vaso reutilizable, de un material que no sea cristal, cubierto por la parte superior. En cuanto a la ropa y el calzado, cuanto más cómodo vayas, mejor. Intenta usar ropa corta y ancha con un calzado deportivo que ya hayas estrenado con anterioridad. La rama empieza a media tarde y el sol es un gran aliado de estas fiestas, no olvides llevar un gorro y unas gafas para protegerte de él. Si te aplicas protector solar, tu cuerpo te lo agradecerá.

Domingo 10 de septiembre Romería-ofrenda

Si hay un día bonito en La Aldea de San Nicolás es el de la romería-ofrenda en honor a su Santo. Tradición y devoción se unen en el segundo de los días grandes de estas fiestas, que comenzará a las 18.00 horas de la tarde, desde el almacén de Los Picos.

Es imprescindible llevar la indumentaria tradicional adecuada, ya que la romería trata de velar por la conservación de tradiciones canarias.

¿Qué debe tener en cuenta antes de vestir con ropa típica canaria? No ir nunca con la cabeza descubierta, ellos siempre iban con sombrero y ellas con sombrero y pañuelo, siendo correcto usar únicamente el pañuelo.

No usar prendas deportivas, camisetas, calzado deportivo, sudaderas, etc.

No usar prendas de la moda actual, bolsos, tacones, cuñas, relojes, gafas de sol, gorras, etc.

No usar prendas de propaganda, sombreros, fulares, etc.

Para llevar los elementos de uso actual y común (móviles, llaves, relojes, etc) se pueden usar talegas o mochilas de tejido y confección tradicional.

Lunes 11 de septiembre Día de El Charco

Este jornada forma parte de la identidad del pueblo. Son momentos de convivencia familiar y vecinal a la orilla del mar que acaba con una pesca colectiva en el humedal de El Charco.

Esta festividad ha evolucionado a lo largo de los años y es tarea de los aldeanos y aldeanas enseñar a las generaciones venideras a cuidarlas y conservarlas en las condiciones en las que las han conocido.

Si tiene pensado tirarse al Charco por primera vez, es necesario que sepa que la ropa con la que se tire no va a volver a usarla. Por lo tanto lleve un atuendo que luego no le de pena tirar a la basura. Es importante que no se tire en bañador o bikini, recuerde que hay que respetar las tradiciones.

Es esencial que use calzado, a ser posible cerrado, pero no se tires sin zapatos. No va a ver en ningún momento lo que pisa y puede hacerse daño en los pies.