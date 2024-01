Somos PP advirtió con salir del gobierno y forzó a Forum Drago-NC a dejar caer al alcalde

Fue un comunicado escueto, pero con palabras clave. El alcalde de Ingenio, José López, dejó entrever en el anuncio de su dimisión, hecho público este domingo, que se había visto forzado a renunciar por «decisiones mayoritarias y democráticas». Usó la expresión 'dentro y fuera' de su partido, Forum Drago. Y así fue. El caso es que su dimisión se venía gestando desde hacía semanas, cuando Somos PP, su socio de gobierno, dio un ultimátum en el seno del pacto: o se buscaba una salida o el partido dejaba el gobierno. Esa coyuntura forzó a Forum Drago-NC a elegir y tiró por la alternativa menos agresiva: mantener la alianza y dejar caer a su líder y alcalde.

Ni Somos PP ni su líder y edil de Urbanismo, Rayco Padilla, podían dejar pasar por alto los «errores» que entendían había cometido José López a la hora de gestionar su nunca oculta oposición a la implantación de dos parques fotovoltaicos de Naturgy en El Burrero. Así que, pasada la refriega y varios desencuentros manifiestos entre los dos socios, Somos PP lanzó el órdago. Lo reconoció este lunes tímidamente Padilla en declaraciones a la Cope. «Estábamos valorando y transmitiendo que podíamos abandonar el gobierno».

Dado ese escenario, a Forum Drago-NC le quedaban dos opciones: o gobernar en minoría, que no es fácil, menos aún con una oposición con la que tampoco se ha esforzado en tender puentes, o exponerse a una moción de censura. En una asamblea el sábado por la mañana, Forum Drago-NC acordó que López diera un paso a un lado y en otra reunión, esta vez del pacto, ya por la tarde, los dos socios apostaron por mantener el gobierno y por postular como alcaldesa a Vanesa Martín, también de Forum Drago, el partido que, al fin y al cabo, ganó las elecciones en 2023.

La comidilla ahora en Ingenio, incluso entre los integrantes del gobierno local, es saber cuándo se hará efectiva la dimisión y cuándo la elección de Martín. No ayuda el hermetismo de López, que deja todo para el pleno del 29 de enero, fecha en la que, según anunció, presentará su dimisión. De entrada, no ha despejado la duda de si entregará o no su acta de concejal. De hacerlo, entraría Óliver Navarro, que pertenece a NC, formación que pasaría entonces a contar en el gobierno con 3 de los 9 ediles de esta coalición.

La voluntad del alcalde es seguir hasta el día de la Candelaria

Pero tampoco ha concretado si su renuncia se tratará o no en ese pleno, porque ese trámite condicionará los plazos. De entrada, López deberá comunicarla primero por escrito y con registro de entrada. Si en esa sesión no se toma conocimiento de su dimisión, habrá que convocar otra reunión corporativa. El pleno elige el alcalde y es el pleno el que toma conocimiento de su renuncia. Solo entonces correrán los plazos para convocar la sesión extraordinaria en que se elegirá a Martín. Por la poca información que ha trascendido, la voluntad del alcalde es seguir en el cargo hasta el 2 de febrero, día de la Candelaria, patrona del municipio.

Otro informe externo para un desarrollo comercial en Carrizal

Entre las decisiones controvertidas que tomó el alcalde y que abrieron un cisma con su socio de gobierno estuvo la contratación de un informe externo sobre la concesión de la licencia a uno de los dos parques fotovoltaicos que promueve Naturgy en el municipio.

Por los datos recabados, López solicitó al menos otro informe externo, aunque el expediente está aún en una fase muy inicial, no como el otro. Hiperdino promueve un Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en el antiguo campo de fútbol de Carrizal que conllevaría un cambio de uso de la parcela, de deportivo a comercial. Ahora está tramitándose su declaración ambiental.