Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 6 de diciembre de 2025
Imagen de archivo de una actuación policial en Santa Lucía de Tirajana. C7

Policías de Santa Lucía denuncian impagos de servicios realizados en otros municipios

Los agentes se quejan de que los ayuntamientos a donde acudieron ya han realizado la transferencia a la administración local, pero ellos no reciben el dinero

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Sábado, 6 de diciembre 2025, 06:00

Policías locales de Santa Lucía de Tirajana denuncian impagos en las horas que realizan en otros municipios de Gran Canaria gracias a los convenios que tienen con diferentes ayuntamientos para cubrir eventos multitudinarios, especialmente durante las fiestas patronales. Una veintena de agentes están afectados y al menos dos de ellos han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social esta situación, ya que no han percibido los servicios desde hace más de un año.

Se quejan de que con el anterior método, con el que los consistorios les pagaban directamente con la denominada acta de terceros, cobraban rápidamente, pero ahora, con el nuevo modelo, los ayuntamientos transfieren el dinero a Santa Lucía para que sea quien les pague.

Sin embargo, pese a que los municipios ya han realizado las transferencias, como es el caso de Valsequillo, Artenara, Firgas o Agaete, a ellos no les llega.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía explican que se están realizando gestiones para realizar los abonos lo antes posible, pero que al tratarse de un servicio de trabajo fuera del municipio el procedimiento es diferente y están pendientes de solventar problemas burocrático para que puedan percibir el dinero transferido por los municipios en breve.

