«Sin polemizar, pero estoy convencido de que Arucas es cabecera de comarca»

Alcalde de Arucas desde 2015, Juan Jesús Facundo será nuevamente el candidato del PSOE en el municipio norteño. Después de dos mandatos consecutivos a los mandos del Ayuntamiento aruquense –el primero de ellos en virtud de un pacto con NC (2015-2019), y el actual con el PP (2019-3023)–, Facundo considera que Arucas, a pesar de la crisis de la covid y de la económica, ha sabido remontar.

–¿Qué es lo que más le preocupa al alcalde de Arucas?

–Me preocupa que no paren las obras que están licitadas, que continúen en tiempo y forma. Ya hemos recuperado la del Pasaje Venezuela, que estaba parada desde septiembre. La finalización de la cuarta fase de la circunvalación de Arucas también nos preocupa bastante por la falta de conexión de la entrada y salida de los vecinos de la Hoya de San Juan, que sufren todas las obras desde hace bastante tiempo. Y aquellas cosas que están enquistadas y no dependen del Ayuntamiento: como la escuela infantil de Cardones, que hemos reivindicado estos años y que espero que se resuelva con una apertura en el curso 2024; y también otras obras que tiene el Gobierno de Canarias en marcha, como es la ampliación del CEIP Eduardo Rivero, casi seis aulas que hay que integrar y que todavía no han salido a licitación. Y el tiempo que nos queda, estos seis meses, trabajar para que Arucas siga creciendo y desarrollándose.

–¿Por qué se eternizan en Arucas los proyectos?

–Bueno, la licitación del Pasaje de Venezuela salió bastante bien, pero en septiembre del pasado año la empresa decidió marcharse por el aumento de los precios, y hemos tardado bastantes meses en sacarlo porque hay que resolver expedientes, liquidar a la empresa y acabar, como muchas veces, en los juzgados. El centro integrado de formación profesional se financiaba a través de fondos europeos, y se ha enquistado con la empresa adjudicataria también por la subida de preciso, aunque la Consejería de Educación ya ha ganado los primeros juicios. Espero que se vuelva a licitar y podamos tener esa infraestructura que es comarcal. En cuanto a la escuela infantil, llevamos años peleando, diciendo que es competencia autonómica y estatal; el Ayuntamiento para poder hacerse cargo necesita un convenio con una ficha financiera. El Ayuntamiento no puede por sí solo.

–El municipio en su eslogan publicitario se anuncia como la puerta de entrada del Norte, ¿verdaderamente es así? ¿No le ha ganado terreno Gáldar, con un presupuesto mayor, además?

–Yo no quiero entrar a polemizar, pero los interventores son los que tienen que ver el equilibrio de ingresos y gastos, y nuestro presupuesto de 32 millones de euros está equilibrado. Si nosotros pusiéramos las trasferencias corrientes o las inversiones que nos va a dar el Gobierno de Canarias el próximo año, o desde el Cabildo, pues aumentaría ese presupuesto. No es cuestión de competir, cada uno debe hacer sus cuentas y lo importante es que damos solvencia al desarrollo económico de Arucas. No miramos a otros municipios. Y sigo convenido de que Arucas es cabecera de comarca Norte por el número de habitantes, lo hemos demostrado en los últimos 10 años, creciendo cada año la población, y hemos mejorado las infraestructuras viarias, que nos hace estar más cerca. Arucas se ha ido transformando, gracias también al granito de arena de mis antecesores. Y hay una evidencia, somos más de 38.400 habitantes, y bajando el índice de paro gracias al trabajo de muchos.

–¿Y ese presupuesto municipal a dónde va?

–Se va bastante al Capítulo 1, en personal que da servicios públicos, además de las empresas externas que trabajan para parques y jardines, limpieza o alumbrado. Y servicios sociales es una de las áreas que presupuestariamente tiene más gasto. Y con el plan de reactivación, tras la pandemia, las partidas de promoción de empleo y turismo han aumentando, lo que ha llevado a que hemos ido recuperando visitantes. Y obviamente aumentamos el capítulo de limpieza, porque necesitamos sacar adelante los pliegos de licitación nuevos, que debido a los años requiere más servicios; parques y jardines también aumenta presupuestariamente para la licitación; igual que alumbrado; o Canaragua. Los vecinos se quejaban mucho de la limpieza, como también de los cortes de agua y las averías... Para mejorar los servicios hay que dotarlos presupuestariamente. En dos años hemos puesto un remanente de casi 13 millones de euros, ejecutando el año pasado 6 millones. Si eso se suma al presupuesto general, pasamos de 40 millones. Y la presión fiscal es una de las bajas de Canarias.

juan carlos alonso

–Pero ha recuperado la tasa de recogida de basura, una medida muy criticada por los vecinos. ¿Era necesario?

–Sé que nunca es bueno poner una tasa o un impuesto. Al acabar el concurso de limpieza, vimos que de los 2,7 millones de 2010, y tras el informe económico, en los nuevos pliegos se llega a los 4,5 millones. La directriz europea obliga a pagar a los ayuntamientos, quien contamina paga, y nosotros tomamos la medida a pesar de que es impopular porque entendemos que hay que mejorar el servicio, y queremos que Arucas esté más limpia, que no haya vertidos. Y hay que hacer un esfuerzo entre todos, con una tasa progresiva; las viviendas tienen una tasa fija y los negocios una tasa asequible, e intentando dar facilidades de pago.

–Pregunta obligada para cualquier alcalde de Arucas, ¿cuándo se va a recuperar el antiguo mercado?

–Me gustaría que antes de terminar el mandato se abra un expediente de recuperación del mercado. En eso estoy trabajando con el técnico, sabiendo las dificultades que tenemos, que no lo vamos a recuperar voluntariamente. La concesión no va a dar nada a cambio, y va a terminar en el juzgado. Pero ya es hora de que acabemos, llevamos más de 20 años con un edificio en el casco de Arucas, de impactante desarrollo económico. Y me da envidia ver a otros municipios y ver en sus cascos vida con un centro comercial o un mercado de abasto. Mi deber es antes de mayo iniciar el expediente de recuperación, así estaremos más cerca de lo que no se ha hecho en 20 años. Y que sea un juez diga si se recupera con cero euros o hay que dar una cantidad.