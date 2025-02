La oposición en Valsequillo, con mayoría, frena la toma de posesión de un concejal La ausencia de Lucía Melián, concejala no adscrita, determinó la votación en una sesión «en la que no entendimos su urgencia»

El Ayuntamiento de Valsequillo convocó ayer un pleno extraordinario urgente para la toma de posesión de José Juan Pérez Suárez como nuevo concejal de gobierno en sustitución de Natalia Ramírez, que el pasado mes de enero dejó su cargo por motivos personales, pero la sesión, que duró poco más de diez minutos, fue muy significativa.

La ausencia de Lucía Melián, concejala no adscrita, fue determinante para el desenlace final, pero en la misma los portavoces de los grupos en la oposición -Ibán Medina, Víctor Navarro y Juan Carlos Hernández Atta- le reprocharon al grupo de gobierno «que la urgencia no estaba argumentada. Es la cuarta sesión plenaria en la que el grupo de gobierno está en minoría y no entendemos el motivo de esta urgencia. Se está haciendo un uso indebido y abusivo de las urgencias», destacó Hernández Atta.

Por su parte, el alcalde Francisco Atta no entendió la postura de la oposición y reiteró que el motivo de la urgencia «es completar la corporación para continuar con la estructura y necesidades del municipio». La votación no salió adelante, ya que la oposición detuvo la toma de posesión del concejal por 6 votos a 5, por lo que el asunto tendrá que ser abordardo ahora en una sesión ordinaria. Posteriormente, Francisco Atta, alcalde y líder de ASBA, denunció que los partidos políticos que conforman la oposición continúan «bloqueando el día a día» de Valsequillo, y reprochó el voto en contra en la convocatoria de ayer. «Han venido aquí a paralizar la labor de este gobierno, algo que se está convirtiendo en su tónica de trabajo», sentenció.

