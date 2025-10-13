Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ibán Medina, concejal de la Plataforma Por Valsequillo. C7

La oposición en Valsequillo espera con impaciencia la decisión final del PSOE

Ibán Medina, concejal de Por Valsequillo, destaca que la decisión de activar una moción de censura «está en sus manos, pero esto no se debe alargar en el tiempo»

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Valsequillo

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:10

Pasan los días y la presentación de una probable moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo, a raíz del comunicado que sacó el pasado miércoles la asamblea local del PSOE, continúa en punto muerto, en una tensa espera. La oposición en Valsequillo suma desde noviembre de 2024 un total de 7 concejales frente a los 6 que respaldan al gobierno municipal -Asba-CC-, desde que Lucía Melián dejó Asba y empezó a formar parte en el arco plenario como concejala no adscrita.

La moción de censura en aquel momento no era posible legalmente, pero el Tribunal Constitucional eliminó el pasado mes de junio la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, una norma que permitía impedir una moción de censura si dependía del voto de un concejal no adscrito o tránsfuga, lo que dejó desde ese instante abierta la posibilidad en Valsequillo. Con los 4 votos de Asamblea Valsequillera, el voto de la concejala no adscrita y el de Por Valsequillo Plataforma Vecinal Tajinaste, solo faltaba el del PSOE-Valsequillo Plural para dar el paso.

Esto no se dio antes del verano, pero desde el pasado miércoles ha vuelto a moverse el tablero político con el comunicado emitido por la asamblea local del PSOEen Valsequillo, en el que apoyaba la propuesta de moción de censura y daba vía libre a que su concejal Víctor Navarro votase a favor de ella. Para los socialistas de Valsequillo, su decisión ha sido «fruto del análisis político realizado durante los dos años transcurridos desde el inicio del actual mandato» y tras constatar «el grave deterioro institucional del Ayuntamiento, la desorganización interna del gobierno municipal y las consecuencias directas que esta situación ha tenido sobre la prestación de los servicios públicos y el desarrollo del municipio». Para los socialistas, «la realidad es insostenible».

Pero ya han pasado cinco días y la moción no se presenta. La oposición continúa a la espera y las miradas van dirigidas a Víctor Navarro (PSOE Valsequillo). Mientras tanto, el concejal Ibán Medina (Por Valsequillo) manifestó a CANARIAS7 el sentir de su formación: «Una posible moción de censura está ahora en las manos del PSOE, y estamos a la espera», advirtiendo «que esto no se puede alargar en el tiempo, ya que si es así tendríamos que decidir en asamblea si le vemos o no viabilidad». Y es que el tiempo pasa y a esta legislatura le resta poco más de año y medio.

Ibán Medina destacó que Valsequillo no puede continuar con unos presupuestos prorrogados, «algo que va en perjuicio de muchos colectivos», pero al igual que el resto de formaciones no quiere pronunciarse a fondo hasta conocer finalmente si se da el paso o no.

La Ejecutiva del PSOE ha sido clara si Víctor Navarro apoya finalmente la moción de censura: «Si se llevase a cabo, se ejecutará la apertura de expediente para su expulsión como establecen los estatutos federales». Las negociaciones, las llamadas, los WhatsApp se suceden, pero la incógnita sigue sin resolverse, aunque ya todas las partes quieren cuanto antes cuál será la decisión final.

