La oposición recorta en un tercio los sueldos de concejales en Valsequillo

Valsequillo Jueves, 13 de marzo 2025

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Valsequillo, que cuentan con mayoría plenaria desde noviembre, aprobaron este miércoles un paquete de medidas que reduce significativamente las retribuciones de todos los concejales y devuelve al pleno competencias que habían sido delegadas en el alcalde y la Junta de Gobierno Local. «Esta medida tiene que ver, exclusivamente con la cuenta de resultados. No se puede gestionar cada vez peor y cobrar cada vez más», explicó Juan Carlos Atta, portavoz de Asamblea Valsequillera.

En el pleno extraordinario celebrado el 12 de marzo, a propuesta de la oposición conformada por Asamblea Valsequillera, El Cambio Necesario (PSOE-Valsequillo Plural), la Plataforma Vecinal Valsequillo Tajinaste y la concejal no adscrita Lucía Melián, se aprobó una reducción del 30% en las retribuciones del grupo de gobierno. Con esta medida, el salario de los concejales con dedicación completa pasará de 52.272 euros (el máximo permitido por ley para municipios de hasta 10.000 habitantes) a 36.590 euros anuales.

Los concejales de la oposición no se excluyeron de los recortes y aprobaron también una reducción del 33% en sus propias asignaciones por asistencia a plenos y comisiones informativas.

Según el portavoz de Asamblea Valsequillera, la decisión se fundamenta en datos objetivos: «En 2016 este gobierno gastó el 83,5% del presupuesto y tenían un sueldo de 33.000 euros. En 2023, el nivel de ejecución del gasto bajó al 53%, pero los sueldos subieron un 31%. ¿Cómo se justifica esta subida?».

Por su parte, Víctor Navarro, portavoz de El Cambio Necesario, criticó duramente la gestión del gobierno municipal: «La falta de diálogo, transparencia y liderazgo del ASBA y CC ha impedido el consenso, llevando a una gestión marcada por la opacidad y la ineficacia. Ante su incapacidad para gobernar con responsabilidad, nos vemos obligados a tomar medidas drásticas pero necesarias».

El paquete de medidas aprobadas incluye también la devolución al pleno de las competencias delegadas anteriormente en el alcalde y la Junta de Gobierno Local, con el objetivo de «fortalecer el papel del pleno y garantizar una mayor participación de todos los concejales en la toma de decisiones».

Además, para facilitar la asistencia ciudadana y la conciliación laboral de los concejales sin dedicación exclusiva, los plenos ordinarios pasarán a celebrarse en horario de tarde. Ibán Medina, portavoz de la Plataforma Vecinal Valsequillo Tajinaste, subrayó que estas medidas «vienen solicitadas por los vecinos y vecinas de Valsequillo que ven mermados sus servicios básicos, la participación ciudadana y la gestión diaria del ayuntamiento».

La concejal no adscrita Lucía Melián, quien formó parte del grupo de gobierno al inicio de la legislatura, defendió su postura actual: «He votado en coherencia con mis principios y con lo que siempre he pensado. Mi decisión no responde a intereses personales, sino a la responsabilidad de señalar que la gestión no se está llevando a cabo de la mejor manera. Ni soy tránsfuga ni lo seré, porque siempre defenderé los principios y valores en los que creo».

