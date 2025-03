«Lo que hace la oposición es un acoso y derribo al grupo de gobierno»

Rafael Falcón Valsequillo Sábado, 22 de marzo 2025, 23:30 Comenta Compartir

La situación política en Valsequillo vive momentos convulsos. A raíz de la salida de ASBA de Lucía Melián y pasar a ser concejala no adscrita, el grupo de gobierno ha perdido la mayoría absoluta y se ha establecido un nuevo escenario con unos últimos plenos municipales bastante movidos. CANARIAS7 ha querido conocer qué análisis hace de este panorama el alcalde Francisco Atta, que gentilmente accedió a la petición y sin tapujos ha hablado abiertamente de este nuevo escenario.

–¿Cómo ha quedado en la actualidad el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo?

–El grupo de gobierno tiene en la actualidad 6 concejales, 5 de ASBA y 1 de CC. Con la salida de la concejala Lucía Melián, que ha pasado a ser concejala no adscrita, hemos perdido la mayoría absoluta. La realidad es que se establece un escenario distinto en el que habrá que establecer los mecanismos adecuados para alcanzar los acuerdos necesarios dentro del marco de las decisiones que se tengan que trasladar al Pleno municipal. Esto lo que hace es generar mayor incertidumbre y cierta limitación en la gestión del gobierno municipal en función del talante con la que la oposición pretenda enfocar todo esta situación, pero lo que está claro es que el Gobierno seguirá siendo el que está desde el inicio de la legislatura.

–¿No es posible una moción de censura?

–No. Lo que habrá que ver es si esta situación se va a utilizar en interés partidista o se va a primar el beneficio a la población para seguir desarrollando el plan de trabajo que tiene el gobierno municipal. La primera propuesta que nace de la oposición es la de retirar delegaciones al Gobierno del Pleno, a la Junta y al alcalde, que permitían gestionar con eficacia y eficiencia el municipio.

–¿El último Pleno ha supuesto un punto de inflexión en este nuevo escenario, con la retirada de delegaciones y la bajada de sueldos?

–Un punto de inflexión es que las delegaciones que en su momento son derivadas a la Junta de Gobierno y al alcalde van en relación a lo que todos los municipios hacen, que es la de buscar la mayor eficacia y eficiencia para agilizar los procesos administrativos del propio Ayuntamiento, como así lo recoge la Constitución. La retirada de delegaciones lo que va a provocar es que muchos asuntos tendrán que trasladarse ahora al Pleno con la carga burocrática y administrativa que ello supone. Todo esto va a ralentizar los procesos y en algunos momentos podrá poner en peligro proyectos y subvenciones que vienen en plazos muy cortos en su convocatoria. Esto es más un obstáculo al grupo de gobierno que un elemento de transparencia y participación, porque al fin y al cabo todos los expedientes vienen supervisados por los habilitados correspondientes y por los técnicos y funcionarios municipales que son los que marcan la transparencia. Nosotros vemos en la retirada de delegaciones una desviación de poder y eso lo vamos a estudiar nosotros desde el punto de vista legal.

–¿Y de los sueldos?

–La bajada de sueldos es un asunto que se votó al inicio del mandato y aprobado por parte de la oposición. Nadie votó en su contra. Son los salarios que están establecidos por ley en función de la población. Esto es un ataque a la dignidad y al trabajo de los que asumen responsabilidades y firmas en todas las delegaciones que se le dan. Pero para mí lo que es lamentable es la hipocresía de algunos miembros de la oposición, porque por ejemplo Asamblea Valsequillera, en el mandato 2007-2011, tenían a cinco liberados y a cuatro cargos de confianza y gastaban más recursos que hoy en día. Estamos hablando de que en aquella época se gastaban 276.000 euros anuales en cargos públicos y hoy, 15 años después, el coste de los cuatro liberados del Ayuntamiento de Valsequillo no llega 210.000 euros al año, es decir, 15 años después los gastos que soporta este Ayuntamiento de cargos públicos está muy por debajo, por lo que esta situación me parece lamentable y a veces con cierta hipocresía. Y hay más ejemplos. El concejal que representa a PSOE-Valsequillo Plural pone en entredicho los sueldos de los concejales cuando él cuando fue director general de Aguas del Gobierno de Canarias cobraba más de 70.000 euros al año, es decir, creo que mientras tú los cobras no los criticas y hoy en día como cargo de confianza del Cabildo está cobrando más anualmente de lo que le propone a un concejal. Un señor que es cargo de confianza, que no tiene ninguna responsabilidad ni ningún personal a su cargo ni ninguna firma, cobra más que un concejal que tiene personal a su cargo, responsabilidad, etc. Y la concejala no adscrita mientras lo cobraba no manifestó ningún rechazo a esa retribución, y ahora sí lo hace. Por todo ello, me parece lamentable, porque es incoherente con lo que has hecho anteriormente. Pero he de decir que nosotros seguiremos trabajando por Valsequillo como hemos hecho desde que asumimos el gobierno y lo llevamos haciendo desde 2011. Sea cuál sean las retribuciones no se nos caen los anillos y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, 24 horas y siete días a la semana, al servicio de Valsequillo. Lo que hacemos énfasis es la hipocresía e incoherencia con la que actúan aquellos que desde la oposición pretenden quitarle la dignidad a lo que es la responsabilidad de asumir cargos, pero cuando asumen cargos son los primeros que se suben el sueldo.

Ampliar

–¿El gobierno municipal está a día de hoy atado de pies y manos?

–Aquel gobierno que está en minoría tendrá que buscar el consenso posible para sacar adelante los asuntos y eso obliga a encontrar espacios donde consensuar los puntos. Lo que se está viendo hasta ahora en Valsequillo da la impresión de que la oposición viene a bloquear la gestión y a imponer determinadas cuestiones. Es un acoso y derribo al grupo de gobierno. Nosotros somos conscientes de la realidad del arco plenario en estos momentos y trataremos en la medida de los recursos y posibilidades que tenemos de llegar a consensos, y si bloquean estos asuntos que la población sea consciente de que la oposición no mira al interés general del municipio sino en sacar rédito político.

–¿Con estas medidas habrá un número mayor de Plenos en el Ayuntamiento de Valsequillo?

–La nueva realidad es que cuando antes se hacían en torno a 10 Plenos en el municipio, entre ordinarios y extraordinarios, ahora vamos a tener como mínimo el doble. Eso significará que se va a gastar mucho más en las asignaciones que están establecidas en los Plenos y Comisiones Informativas. Le quito el sueldo a los que tienen responsabilidades para que ganen más los que vienen al Pleno sin responsabilidades. Te lo quito a ti para ponérmelo yo. Todo está hilado para bloquear al grupo de gobierno en su trabajo y además obtenemos mayores retribuciones. Y me sorprendió que las asignaciones a los grupos políticos no las tocaron. Es la otra parte de la incoherencia e hipocresía de la que hablo. Por todo ello yo digo que la concejala no adscrita es tránsfuga porque ya está votando en contra de aquellos acuerdos que ella misma ya había sucrito.

–¿Lo sucedido con Lucía Alemán ha sido una decepción?

–Para el grupo y para mí ha sido una decepción enorme, porque al final también la apoyamos en las circunstancias en la que se presentó con este grupo, que fueron más difíciles en aquel momento por la división que se había generado por aquella parte que se segregó del grupo que le tocaba directamente a ella. Sus palabras en aquel momento era que su compromiso con ASBAera para toda la vida, y a día de hoy no sabemos las razones reales de por qué ha tomado esta decisión. Si es por las dificultades entre compañeros no lo entiendo, porque es algo que se da en cualquier equipo que toma decisiones y son elementos propios de la gestión que se deben dirimir en el entorno de las decisiones, pero cuando oigo que quiere otro proyecto no lo he visto, ni ha traído ninguna propuesta distinta a nuestro proyecto. Más que transfuguismo es una traición a las siglas de ASBA y a las personas que nos presentamos a estas elecciones. Si ella no quiere representar a esas siglas, lo lógico es que le ceda ese acta a otro compañero. Respetamos que no quiera seguir en este proyecto y que pueda ir en otra fórmula con la que quiera seguir en política, pero después de 10 años en este proyecto esta no es la fórmula, porque al final le está quitando la potestad a un pueblo que decidió que estas siglas tuviesen la confianza para gobernar nuestro municipio.

–¿El grupo de gobierno está con la misma fuerza o han pensado en dar un paso al lado?

–Por qué vamos a dar nosotros un paso a un lado. El pacto de gobierno es estable. Tenemos marcada una ruta para la mejora de Valsequillo y llegaremos hasta el final del mandato, que no le quepa duda a nadie a pesar de querer debilitarnos. Pero sí estoy preocupado con un asunto.

–¿Cuál?

–La vida social en Valsequillo está violentada. Hay una estrategia clara desde la oposición por deteriorar la relación en el municipio. El pacto suscrito por todos para trabajar por un clima social desde el respeto político se está rompiendo.

–¿En qué nota eso?

–El clima está crispado. Solo hay que ver las redes sociales, y aquí hay una corresponsabilidad de todos los grupos políticos y alguno de forma intencionada. Hay algunos perfiles en redes en el que cabe todo y vamos a tomar las medidas oportunas. ¿Creen que vale la pena ser cómplice de todo esto?

–¿En la decisión de Lucía Melián está detrás la disputa interna en Nueva Canarias?

–Que yo tenga constancia no. La concejala era partidaria de este proceso de renovación que hemos creído necesario en Nueva Canarias. No me consta que haya sido un elemento desestabilizador de la parte oficialista. En el futuro lo veremos.

–¿Qué mensaje le da a la ciudadanía de Valsequillo?

–Desde la responsabilidad que tenemos asumida vamos a tratar de minimizar la repercusión que esto pueda conllevar a la población en general buscando los consensos que sean necesarios. No se nos van a caer los anillos en trabajar para buscar los acuerdos necesarios, a pesar de lo que pueda pretender la oposición.

–¿Hay algún asunto de importancia sobre la mesa a aprobar próximamente?

–Estamos inmersos en el presupuesto. Hemos avanzado con la liquidación y la cuenta general del presupuesto del año anterior. Ahora estamos inmersos en presentarle a la oposición el borrador de presupuesto para atender al conjunto de las necesidades del municipio. Esperamos consensuar ese documento porque si no se aprobara pondremos en peligro muchos proyectos y compromisos con colectivos, clubes, etc.