Onalia Bueno: «Los identificados para el desahucio en Mogán no son chabolistas, allí cuidan perros»

El Ayuntamiento de Mogán confirma que ha recibido una petición para certificar la posible situación de vulnerabilidad social de una treintena de okupas de una finca de Arguineguín, pero aclara que no son personas que residan en infraviviendas, sino que han fabricado corrales muy rudimentarios como casetas para perros de caza.

«Los que la propiedad ha identificado en la parte de la finca que tienen en Mogán no son chabolistas, sino que cuidan allí perros de caza y también otros animales, pero ya no están todos, un grupo ya ha sido desalojado», precisó la alcaldesa, Onalia Bueno, que no ocultó su sorpresa cuando supo del número de personas que se difundió el pasado sábado.

Distintas imágenes de la basura hallada durante el desalojo de parte de los corrales que había en la Loma de Pino Seco. C7

En Urbanismo van un poco más allá y puntualizan que la lista de 33 okupas que les aportó la propiedad está un poco desfasada y que incluso contempla a personas que ya están fallecidas. En concreto, esas personas relacionadas e identificadas por la familia Del Castillo se corresponden, en su mayoría, con aquellas que ocuparon la parte de la finca que está en lo alto de la Loma de Pino Seco, que separa el pueblo de Arguineguín del barranco. Y que no residen allí, sino que levantaron corrales o construcciones similares por medio de palets para cuidar animales.

NUEVO POBLADO Infraviviendas Es un nuevo pueblo entre El Pajar y Arguineguín, aunque casi todo está en San Bartolomé de Tirajana.

Entre 130 y 150 casetas El cálculo es de la propiedad. Tiene hasta calles, pero carece de los servicios más básicos.

En suelo privado La parcela afectada es de una rama de la familia Del Castillo, con varios propietarios registrados.

Demanda de desahucio Está en curso y está llamada a ser una de las más numerosas tramitadas en Canarias.

Mogán deja claro, por tanto, que el nuevo poblado de chabolas levantado cerca de El Pajar no está en su territorio, sino en San Bartolomé de Tirajana, al otro lado del barranco de Arguineguín, que es el accidente geográfico que les sirve de fronteras. Al Ayuntamiento solo le consta una persona alojada en una infravivienda dentro de los límites territoriales de Mogán y en las proximidades del núcleo de chabolas.

Es conocido como 'el polaco' y ha construido un chamizo circular delimitado con hojas de palma que también le sirve de base para la colocación de banderas, visibles desde la GC-1. Es más, la alcaldesa advierte de que, en rigor, ocupa suelo del barranco y que, por tanto, es competencia del Consejo Insular de Aguas (CIA), organismo dependiente del Cabildo.

Vista del chamizo que se ha habilitado el que llaman 'el polaco' en suelo de Mogán próximo al poblado de chabolas de El Pajar. Juan Carlos Alonso

Desde Urbanismo de Mogán informan, de hecho, de que ya han alertado al CIA de la presencia de esta persona y de los riesgos que corre por alojarse en un lugar susceptible de verse afectado por escorrentías de agua. «Ya nos hemos visto en la tesitura de colaborar para desalojarlo cuando el barranco ha corrido».

Fuentes de la propiedad apuntan que les consta que esta persona, a la que coloquialmente se le conoce como 'el polaco', ha acogido recientemente a otro par de ciudadanos en su chamizo y que los corrales y viejas cuarterías de la Loma de Pino Seco albergan desde hace poco a una familia.

Los dueños de estas dos fincas, la de Mogán y la de San Bartolome, que están ocupadas por estas infraviviendas clandestinas, explican que, dado que se han visto en la necesidad de presentar una demanda de desahucio por precario, abarcarán toda la superficie de las dos parcelas, y no solo la que está más densamente poblada, la más próxima al mar.

Calles del interior del poblado de chabolas, casi todo en suelo de San Bartolomé de Tirajana. Arcadio Suárez

Como trámite previo a la presentación de la demanda, la nueva legislación estatal en materia de vivienda les obliga a hacerse con un certificado municipal sobre la posible vulnerabilidad social de los afectados. La mayoría está en San Bartolomé. El poblado lo forman entre 130 y 150 parcelas, pero la propiedad solo ha podido identificar a 44.