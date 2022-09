La obra de mejora del Camino de Santiago en San Bartolomé se atasca en un informe

A poco más de tres meses de que expire el Año Jacobeo, San Bartolomé de Tirajana sigue sin ejecutar las obras de mejora de la parte del llamado Camino de Santiago de Gran Canaria que atraviesa el municipio.

La edil de Turismo, Inés Rodríguez, explica que la clave del atasco está en la exigencia del departamento de Contratación, de la misma institución, de que se le certifique o acredite la disponibilidad del suelo para ejecutar los trabajos que se pretenden, bien porque el terreno es público, bien porque pese a ser privado, se cuenta con la preceptiva autorización.

La concejal no oculta su contrariedad por un trámite que, según aseguró en declaraciones a este periódico, no ha formado parte de los expedientes con los que los otros dos ayuntamientos vinculados al Camino de Santiago han ejecutado las obras de mejora de su parte del sendero. «He podido consultar con los compañeros de los dos municipios y no les han exigido ese trámite». Dado este escenario, no aclaró si al final San Bartolomé podrá realizar o no las obras.

El Gobierno de Canarias aporta la financiación

El proyecto cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias, en concreto, de la Consejería de Turismo, que dirige Yaiza Castilla, que otorgó a San Bartolomé de Tirajana una partida de 297.000 euros destinada al adecentamiento de los tramos de su parte del camino que presentan peor estado.

El Ejecutivo regional libró cantidades similares con el mismo fin para los municipios de Tejeda y de Gáldar, los otros por los que pasa el promocionado como Camino de Santiago de Gran Canaria.

La pretensión de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, que coordina Ciprián Rivas y que es el departamento que ha otorgado estas subvenciones, era que las personas que se animaran a hacer este camino durante el Año Jacobeo pudieran disfrutar de una senda en condiciones y sin riesgos.

Vallas de madera instaladas en la parte del camino de Gáldar. / C7

Sin embargo, las llamadas puertas santas de los templos de Santiago de Gáldar y de Tunte (San Bartolomé) se cerrarán el 31 de diciembre de 2022 y no parece que su objetivo pueda cumplirse en su totalidad. Solo Gáldar y Tejeda tienen las obras encarriladas. Al bloqueo de las de San Bartolomé se le suman las dificultades del Cabildo para colocar la señalética que también le financió el Gobierno.

Tejeda iniciará los trabajos en los próximos días

El Ayuntamiento de Tejeda tiene previsto empezar a ejecutar en los próximos días las obras de mejora en su tramo del camino. Su alcalde, Francisco Perera, explica que una contingencia administrativa les ha retrasado los trabajos. La única empresa que optó al concurso se presentó a destiempo, por lo que les obligó a declararlo desierto y a volverlo a convocar. La segunda vez sí entregó su oferta en plazo y se le pudo adjudicar el contrato. La inversión prevista ascendía a 253.179 euros.

El más ágil ha sido el Ayuntamiento de Gáldar. Ulises Miranda, edil de Turismo, explica que ya solo les «quedan remates y alguna limpieza». Les otorgaron 324.000 euros, pero lo adjudicaron por algo menos, 313.000.