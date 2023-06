Nuevo retraso en la apertura del Plaza en Playa del Inglés: le falta el plan integral de emergencias

La reapertura del centro comercial Plaza, en Playa del Inglés, tendrá que esperar. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana condiciona el levantamiento del precinto que ordenó sobre las instalaciones en febrero de 2022 a que le aporte el plan de seguridad o plan integral de emergencias.

La exigencia municipal ha caído como un mazazo en la comunidad de propietarios, sobre todo entre aquellos que son dueños de locales comerciales y que ya se preparaban para la reapertura parcial del complejo. No querían ni quieren dejar pasar otro verano turístico sin poder operar.

El Plaza está cerrado a cal y canto desde febrero de 2022, desde el precinto, pero estaba prácticamente inactivo desde que el 31 de enero de 2021 un incendio en uno de los negocios dañó la instalación eléctrica y Endesa les cortó el suministro. Solo los locales de ocio optaron por funcionar un tiempo gracias a dos grupos electrógenos, pero también se los acabaron precintando.

El caso es que en estos momentos la comunidad de propietarios siente que estaba casi al final de un largo camino de obras y burocracia y que este nuevo condicionante apaga la luz que empezaban a ver al final del túnel. Habían ultimado ya los trámites y habían aportado la documentación a las dos administraciones competentes, tanto al Gobierno de Canarias, como al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Una inversión de más de 400.000 euros

Tras intensas gestiones y una inversión de más de 400.000 euros con la que renovaron toda la instalación eléctrica, habían logrado el visto bueno de la Consejería regional de Energía (antes Industria) para una puesta en marcha parcial del recinto, para zona de los locales, la de las discotecas y la de los kioscos situados en la cubierta. Quedaría pendiente el parking bajo rasante del edificio, cuyas plazas, por cierto, son de propietarios particulares.

Sin embargo, esta petición vuelve a retrasar sus planes y no saben por cuánto tiempo. Los gestores de la comunidad han encargado sin dilación la redacción del plan, «un documento engorroso y complejo» que tampoco se hace en dos días. Esta exigencia les pilló desprevenidos porque, según entendieron en su día a partir de lo que figuraba en la orden de precinto, el consistorio les instó a realizar obras de seguridad y emergencias en el centro comercial, pero no se precisaba la necesidad del documento. No al menos como condición 'sine qua non' para el desprecinto.

La comunidad entregará el plan cuanto antes posible

Esa redacción incluye un inventario de los recursos disponibles, plano de las salidas de emergencias, posibles caminos de evacuación, protocolos de actuación en función de los distintos siniestros... La comunidad no se atreve a dar una posible previsión de entrega del documento, pero asegura que lo entregará al Ayuntamiento cuanto antes posible.

En principio, tanto desde el Gobierno de Canarias como desde el Ayuntamiento se ha insistido en que esta autorización parcial es temporal y que tendrán que acometer las obras de mejora en el parking para su reapertura. Los dueños de los garajes, muchos de los cuales, la mayoría, no tienen siquiera que ver con los locales, temen que una vez abra el centro se les deje relegados al olvido, extremo que, hasta ahora, ha negado la comunidad. Lo cierto es que, hasta tanto no se ejecuten las obras necesarias, los accesos al garaje quedan tapiados.

Y si finalmente el centro comercial Plaza logra el visto bueno municipal y le desprecinta las instalaciones, las previsiones de la comunidad de propietarios pasaban por que inicialmente se reabrieran una treintena de locales y que, más adelante, y de forma paulatina, se fueran sumando otros 40.

Solo un edil del pacto, José Carlos Álamo, estará a tiempo parcial

Por otra parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé da sus primeros pasos en el nuevo mandato. Este viernes aprobó en un pleno las áreas de gobierno, las comisiones o las remuneraciones de sus cargos. No habrá variación respecto a las contempladas en los presupuestos de 2023, salvo que uno de los ediles de gobierno, José Carlos Álamo, estará a tiempo parcial. También se aprobó, conforme al reglamento, liberar con un salario a los portavoces de la oposición, Conchi Narváez (PSOE) y Samuel Henríquez (NC).