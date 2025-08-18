Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Teodoro Sosa visita las obras del nuevo parque urbano de Gáldar. C7

El nuevo parque urbano en Gáldar ya va cogiendo forma

Teodoro Sosa, alcalde del municipio, visitó el espacio de ocio cuyas obras se han reanudado recientemente tras un cambio en el proyecto | El órgano municipal ha conseguido una subvención de un millón de euros para sacar a licitación la siguiente fase

CANARIAS7

CANARIAS7

Gáldar

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:20

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Heriberto Reyes, concejal de Urbanismo, visitaron la obra del parque urbano que se encuentra construyéndose en la calle Delgado y que ha sido reanudada recientemente. Estos trabajos convertirán el antiguo Estanque de los Ingleses en una zona de ocio y esparcimiento con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) en el municipio.

Esta infraestructura dotará al municipio de un lugar de encuentro y celebración de actividades culturales y festivas, con aparcamientos y un nuevo acceso al barrio de La Montaña. El proyecto permitirá la creación de un edificio plaza, que contará con un espacio libre polivalente para la celebración de eventos culturales. Además contempla un acceso peatonal desde la calle Delgado y diferentes zonas como una plaza o un centro cultural.

Se han reanudado recientemente los trabajos tras una modificación del proyecto y en la actualidad se trabaja para dejar operativa las zonas exte-riores. Por otro lado, el Ayuntamiento ha obtenido una subvención de un millón de euros del Gobierno de Canarias para sacar a licitación próximamente una siguiente fase para habilitar el interior del recinto expositivo.

