Nueva Canarias miente y el miedo perderá

Con un relato mentiroso que bien podría tildarse de patético, y la política del miedo, Nueva Canarias quiere esconder sus ocho años de incapacidad que han sumido en un total abandono a nuestro municipio.

Nueva Canarias, en un comunicado reciente, echa la culpa de un pasivo de más de 180 millones de euros al Partido Popular. Nunca mantengo silencio ante la mentira porque la realidad de los hechos han sido estos:

Primero.- En 2012, con el gobierno de Mariano Rajoy (toma posesión el 21 de diciembre de 2011), para poner freno al desmesurado endeudamiento de ayuntamientos, cabildos, diputaciones y consejos, aprueba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera siguiendo directrices de la Unión Europea, poniendo a su vez a disposición de las entidades locales unos créditos ICO que luego se pagaban a plazos a las entidades financieras proveedoras de ese dinero.

Segundo.- En ese momento Telde tenía una deuda de 120 millones de euros a proveedores y Nueva Canarias acababa de salir del gobierno municipal.

Tercero.- A los ochos meses de entrar en el gobierno de Telde (2011-2015), tiempo insuficiente para generar deuda, el Partido Popular tuvo obligatoriamente que cumplir las directrices de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y para ello tuvo que realizar el Plan de Ajuste de 2012 y la revisión de 2013, recibiendo a cambio los 120 millones de euros, comprometiéndose el Ayuntamiento de Telde al pago de cuatro millones de euros durante 30 años. Eliminando de esa forma la deuda de los gobiernos anteriores, se recuerda que el PP solo había gobernado 4 años y Nueva Canarias más de 20 años.

Cuarto.- En 2011, nada más llegar al gobierno, el PP se encontró con un crédito pedido por Paco Santiago a los bancos para pagar a proveedores por valor de 44 millones de euros que el PP pago en los cuatro años del mandato 2011-2015, a razón de 11 millones cada año.

Quinto.- En 2015, gobernando Carmen Hernández el juzgado citó al Ayuntamiento para que hiciese frente a 40 millones de euros por denuncias de los expropiados del Plan General de Ordenación Urbana de 2002, de Paco Santiago, resolviéndose el pago anual por parte del Ayuntamiento de otros cuatro millones de euros al año.

Sexto.- Una muestra más de la ineficacia y falta de trabajo de Carmen Hernández es que ha generado una nueva deuda que nos constará a todos los teldenses 1.836.465,49 €, por no haber ejecutado la urbanización Arauz que sabía que no estaba terminada, a pesar que tuvo tres años para hacerlo, y además la licencia de obra de la piscina de La Barranquera no la condicionó a la recepción de la misma.

En conclusión, el PP no género los 120 millones de euros de deuda del Ayuntamiento de Telde, por el contrario tuvo que hacer frente a la deuda con el plan de ajuste y su posterior revisión y ni el PP realizó el desproporcionado Plan General de Ordenación Urbana que luego costaría 40 millones de euros a las arcas municipales por su falta de ejecución.

Por todo lo dicho, Carmen Hernández y Nueva Canarias mienten y no me voy a callar. En los 5 meses que he estado trabajando sin descanso por y para Telde y en el camino hacia la alcaldía, he dicho por activa y por pasiva que jamás seremos cómplices de la mentira más absoluta a los teldenses y responderé punto por punto a todas esas mentiras.

Desde el Partido Popular en Telde, ahora más que nunca nos reforzamos en la idea de que los teldenses nos tenemos que quitar las cadenas de un gobierno incapaz y de las políticas sectarias, de la mentira y del miedo, que tenemos que erradicar esos postulados de Nueva Canarias y darnos la oportunidad de hacer de Telde una CIUDAD CON ALMA.

Mi compromiso es la del cambio histórico y revolucionario de esta ciudad y por fin llegue la libertad.