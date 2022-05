Los niños y niñas dan vida a la romería más auténtica

Las calles del casco histórico de Gáldar han vuelto a llenarse de vida un año más por el eco de las risas y carcajadas de los niños y niñas que las han recorrido con motivo de la celebración de la Romería Infantil 2022, organizada por las concejalías de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Gáldar, que dirigen Julio Mateo y Carlos Ruiz, respectivamente.

«Los niños y niñas esperan mucho este día para poder vestirse con el traje típico canario y desfilar por las calles con sus compañeros y compañeras de aula. Sus caras lo dicen todo. Esta es la verdadera romería de Gáldar porque sin duda es la romería más bonita», afirma Adelina, abuela de Huirma, una alumna de 9 años del CEIP Fernando Guanarteme.

Participaron numerosos centros escolares

El encuentro ha sido posible gracias a la participación y la entrega de los centros escolares. Se han personado en el lugar alrededor de 1200 niños y niñas pertenecientes a los CEIPs Fernando Guanarteme, Sardina, Diego Trujillo de La Montaña, Antonio Padrón, Manuel Cruz Saavedra de Barrial, Los Quintana, San Isidro, Jesús Sacramentado, Caideros, Saucillo, Hoya de Pineda y la Escuela Infantil de San Isidro, así como los centros de Montaña Alta y San Juan, de Santa María de Guía.

La Romería Infantil regresa después de la edición simbólica que tuvo lugar el año pasado por las restricciones de la pandemia. El acto se celebró en el interior de la iglesia para ajustarse a los aforos permitidos y fue retransmitido en directo por redes sociales para que pudieran verlo los familiares. Además, únicamente asistió una pareja en representación de cada centro.

Mariola, profesora del CEIP Fernando Guanarteme señala «Estamos todos muy felices porque volvemos a vivir este tipo de actividades en la calle. Vamos a poder disfrutar de estos momentos que tanto echábamos de menos junto a los alumnos y alumnas, que también están muy ilusionados e ilusionadas».

Un desfile hasta el Templo de Santiago

A las 10 de la mañana dio comienzo el desfile, en el que ha participado el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa,desde la Bajada de las Guayarminas hacia el Templo de Santiago, donde los niños y las niñas han realizado la ofrenda ante la imagen de Santiago peregrino. Una vez en la iglesia, los escolares han deleitado a los asistentes con bailes, cantos y juegos canarios.

No hay mejor manera de celebrar el Día de Canarias que con una festividad que busca enseñar a los niños y niñas la manera de vivir las tradiciones típicas y de disfrutarlas de una forma cívica y correcta, y que, al mismo tiempo, llena de orgullo al profesorado y a los familiares de los más pequeños y pequeñas de la casa.

«Yo estoy tan contento que la babilla se me sale de la boca. Si no vengo a ver a mi nieto, me falta algo. Él está ilusionado, pero yo más», comenta entre risas Idelfonso, abuelo de Aray, alumno de 9 años del CEIP Manuel Cruz Saavedra.