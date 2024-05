Newport pagó para evitar un pleito con la empresa que diseñó Dreamland

Francisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de mayo 2024, 11:31 | Actualizado 11:37h. Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

José Antonio Newport, propietario del grupo que lleva su apellido y promotor del proyecto de unos grandes platós audiovisuales y un centro de formación y de visitantes en Telde, llegó a un acuerdo extraprocesal con la empresa Idom Consulting, Enginnering and Architecture SAU para evitar un pleito en vía mercantil por una presunta infracción del derecho de esta compañía vasca sobre el diseño realizado para los estudios Dreamland.

Según fuentes jurídicas, Newport habría pagado en torno a 350.000 euros para evitar el pleito.

En síntesis, Idom Consulting reclamó que Newport había vulnerado el acuerdo con Dreamland Studios SA para el diseño del proyecto que inicialmente se iba a levantar en Fuerteventura. Con posterioridad, Newport creó Dreamland Studios SL para 'trasladar' ese proyecto a Gran Canaria, donde sigue a la espera del visto bueno definitivo del Cabildo.

Como se recordará, José Antonio Newport se enfrenta a dos querellas de sus socios iniciales en Fuerteventura, las empresas Alquimia y Volcano, por haber diluido su participación accionarial en la sociedad Dreamland Studios Canarias SL, que es la que promueve el proyecto en Gran Canaria.

En noviembre de 2023, en los juzgados de lo Mercantil de la capital grancanaria se presentó el escrito de la representación legal de Idom solicitando diligencias preliminares de conformidad con la Ley de Competencia Desleal. Esas diligencias iban encaminadas, según el escrito, a «preparar demanda de juicio ordinario en petición de que se abstenga la sociedad Dreamland Studios Canarias SL de utilizar los trabajos ejecutados y entregados por Idom a la Sociedad Dreamland Studios SA para el proyecto de Fuerteventura, como se tiene previsto llevar a cabo en la isla de Gran Canaria sin el consentimiento ni conocimiento» de Idom.

Esta consultoría vasca subrayaba en su escrito que en noviembre de 2020 firmó un contrato de prestación de servicios con Dreamland SA que incluía una cláusula de confidencialidad por las informaciones y datos suministrados recíprocamente entre las partes. En ese contrato se «reconoce expresamente a Idom la plena titularidad de los derechos de propiedad sobre la información técnica; oferta técnica, proyecto técnico y otra documentación del mismo carácter, que le fueron comunicados a la otra parte, Dreamland Studios SA, otorgándoles así una licencia de uso sobre la información exclusivamente en la medida que fueren necesarios para la licitación, construcción, explotación y ampliación tanto del proyecto como de la obra que se iba a llevar a cabo en la isla de Fuerteventura, con la intención de obtener una Declaración de Interés Insular así como una licencia ambiental de las cuales beneficiarse».

Idom agregaba en el escrito presentado en los juzgados de Las Palmas que con ese acuerdo vendía «el conocimiento técnico o el know how únicamente a Dreamland Studios SA, que una vez aplicado el mismo el mismo y realizadas las obras correspondientes, pasaría a adquirir la plena titularidad de aquello que hubiesen construido, en este caso, el parque temático de experiencias de realidad virtual inmersiva en la isla de Fuerteventura». Agrega Idom que ambas partes se comprometían «además a no desvelar ninguno de los extremos previamente mencionados a terceros».

En marzo de 2023 José Antonio Newport ya tiene constituida otra sociedad, Dreamland Studios SL, que promueve un proyecto idéntico para Gran Canaria y con un socio adicional. En ese punto, Idom subrayó en su escrito al juzgado que Dreamland Studios SL no tiene acuerdo de confidencialidad con la consultora.

Según la publicación 'Ejecutivos.es', Idom es una multinacional líder de servicios profesionales e independientes de ingeniería, consultoría y arquitectura multidisciplinar con más de 4.000 empleados distribuidos en 45 oficinas con presencia en 125 países. Iom dispone de un área dedicada exclusivamente al Medio Ambiente con un solvente equipo de trabajo multidisciplinar, dando a sus proyectos una visión global y sostenible ganadora de numerosos premios al diseño, paisajismo y sostenibilidad, entre los que destacan el nuevo estadio San Mames, la ampliación de Universidades en Senegal (WAN Awards en edificios sostenibles), Master Plan para Parque Científico en Perú (American Architectural Prize en Paisajísmo) o los edificios corporativos de IDOM en Madrid y Bilbao certificados con Platinum Leed.