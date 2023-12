Naturgy recusa al alcalde de Ingenio para la licencia de dos huertas solares

La multinacional Naturgy ha planteado una recusación contra el alcalde de Ingenio, José López Fabelo, para que no pueda participar en la toma de decisiones respecto a la concesión de las licencias para la instalación de dos parques fotovoltaicos, Telde III y Gran Canaria III, que la empresa tiene pendientes en el municipio, en terrenos de la urbanización Vista Alegre, entre la carretera que baja desde Carrizal hasta El Burrero y el límite sur de las pistas del aeropuerto.

El grupo energético pide la exclusión del regidor ingeniense de todo cuanto tenga que ver con sus proyectos en la localidad después de que la sociedad que presidía José López, El Paso 2000 SA, hace dos o tres años, estando fuera de la institución municipal, presentara alegaciones ante el Cabildo en contra del desarrollo de una de estas instalaciones.

El PSOE saca a la luz la existencia de la recusación

La noticia la ha sacado a la luz pública el PSOE, el principal partido de la oposición, al revelar en un comunicado su intención de reunirse de urgencia para evaluar las posibles consecuencias de esta recusación. En esa misma nota los ediles socialistas informan de que si bien los técnicos y jurídicos municipales desestiman la recusación del alcalde, también es verdad que le obligan a abstenerse de participar en los procedimientos para otorgar las licencias.

Los dos expedientes tienen informes técnicos y jurídicos municipales favorables

Apunta el PSOE que pese a que López cesó como administrador único de la empresa y que su esposa fue nombrada como máxima responsable de la compañía, no ha evitado el dictamen técnico y jurídico municipal que le impide participar en los expedientes precisamente por ese vínculo matrimonial con la nueva presidenta y consejera de El Paso 2000.

Desde el PSOE denuncian una posible vinculación entre los intereses personales del regidor y la paralización del procedimiento. Por lo pronto, los dos expedientes cuentan con informes técnicos y jurídicos favorables para las licencias. La recusación y la posición de los técnicos municipales respecto a ella será sometida a votación en el pleno de diciembre.

«Ojalá me recusen un millón de veces por defender a mi pueblo»

«Ojalá me recusen un millón de veces por defender los intereses de mi pueblo». Así reaccionó este viernes el alcalde al trascender la recusación de Naturgy. «Yo en el pasado he tenido empresas con las que en un momento determinado presenté alegaciones a un proyecto. Lo que no quise para mí ni para mi familia, no lo puedo querer para mi municipio», añadió en declaraciones a este periódico tras el acto de recuperación de la vieja fuente de la plaza del Buen Suceso, en Carrizal.

«He encargado un informe externo a la ULPGC»

Aunque reconoce que los informes técnicos y jurídicos municipales son favorables al desarrollo de los dos parques, anuncia que ha encargado un informe externo a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), una entidad «solvente, imparcial y pública».

Prefirió reservar el resto de su posicionamiento para el día del pleno. «Ahora vienen tiempos de tranquilidad, de sosiego, pero el día del pleno daré detalles sobrados y suficientes para que entiendan en lo que quieren convertir a nuestro municipio. Ingenio tiene limitaciones históricas por el aeropuerto y el poco espacio que nos queda no lo podemos convertir en otra hipoteca para el resto de nuestras vidas, la salud y el paisaje de nuestros vecinos está en juego», concluyó.