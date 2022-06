Narváez: «Si no causan impacto, se deberían mantener los camellos, son un referente» Turismo Costas ha iniciado un expediente de recuperación del suelo donde está la empresa que oferta los paseos por las dunas

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, subrayó este viernes que su máxima preocupación como máxima responsable del Ayuntamiento es la protección y conservación de las dunas de Maspalomas, pero hecha esa apreciación «y si no hay impacto medioambiental», dejó claro que es de la opinión de que «se mantenga la actividad» de los paseos en camello por el arenal. A su juicio, «ha sido todo un clásico y un referente turístico».

Narváez pone el acento en que la permanencia de los camellos en las dunas no puede estar por encima de la protección ambiental del espacio, pero el expediente que se le ha abierto a la empresa que lo gestiona no guarda relación con un daño ambiental, sino con el hecho de que sus instalaciones están en zona de Dominio Público Marítimo Terrestre. Quien insta la recuperación del suelo, y el desalojo, no es el Cabildo, sino Costas.