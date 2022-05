Rebelión contra «el intento de politización» de la romería de El Pino

El sorteo del orden en el que toman la salida, el 7 de septiembre, de las carretas de municipales en la romería-ofrenda en honor a la Virgen del Pino estuvo marcado este viernes por la polémica.

El intento de la Consejería de Cultura de Cabildo de Gran Canaria, organizador del evento, de incluir en el sorteo a La Aldea y Mogán, que tradicionalmente están excluidos por su lejanía de la villa mariana y ocupan los puestos tercero y cuarto, detrás de Teror y el propio Cabildo, originó una cascada de protestas por parte de los representantes municipales. Y no solo de La Aldea y Mogán.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, remitió el pasado lunes a los 21 ayuntamientos grancanarios una carta en la que notificaba que «el Cabildo de Gran Canaria cerrará la comitiva que abrirá el municipio de Teror, seguidos de la representación de Las Palmas de Gran Canaria, como municipio capitalino, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ahí, desfilarán todos los municipios de Gran Canaria».

La decisión inicial, que finalmente se rectificó minutos antes del sorteo, «es un claro intento de politización de la fiesta de todos los canarios», aseguró un concejal presente en el acto. Tanto que « estábamos dispuestos a no participar en la romería-ofrenda si no se rectificaba«.

La comitiva, en horario televisivo

Y es que de todos es sabido que la romería-ofrenda del Pino, que regresa después de dos años de pandemia, es un escaparate en el que no es lo mismo ir en los primeros puestos que en los últimos.

Así, el alcalde de Teror, Sergio Nuez, y la consejera apuntaron que se intentará respetar los tiempos de una romería, que comenzará a las 16.00 horas, para entrar en horario televisivo todas las representaciones municipales e insular.

En este punto, Guacimara Medina apuntó que se busca «un sistema justo» para todos, y que aunque las comunicaciones por carretera han mejorado mucho, La Aldea y Mogán serían tercero y cuarto, respectivamente; sin sorteo.

Eso sí, después de escuchar las «quejas» de los que telefonearon a la consejera. «Otros no me han llamado, lo cual me molesta», dijo la consejera insular de Cultura.

El alcalde de Teror, Sergio Nuez; la consejera insular, Guacimara Medina,; y el técnico Fernando Suárez. / C7

«No me gustaría que se politizara este asunto, una fiesta, cuando venimos de una pandemia», afirmó Medina. Además, señaló que organizar la romería-ofrenda de El Pino supone mucho trabajo, «esmero y cariño».

Por tanto, y teniendo en cuenta la opinión de la mayoría de los 21 municipios, y contra el parecer de Las Palmas de Gran Canaria, la capital entró en sorteo y quedó en el puesto octavo.

«Nadie de la ULPGC ha comunicado que quiera participar», aclaró la consejera, que cerró la puerta a la participación de otras instituciones.

Orden de salida de las carretas el 7 de septiembre

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, y el alcalde de Teror, Sergio Nuez, presidieron el sorteo, quedando el orden de la siguiente manera.

1. Teror

2. Cabildo de Gran Canaria

3. La Aldea de San Nicolás

4. Mogán

5. Valsequillo

6. Las Palmas de Gran Canaria

7. Arucas

8. Santa María de Guía

9. Tejeda

10. Santa Lucía de Tirajana

11. Moya

12. Ingenio

13. Gáldar

14. Santa Brígida

15. Artenara

16. San Bartolomé de Tirajana

17. Telde

18. Firgas

19. Agüimes

20. Valleseco

21. Agaete

22. San Mateo