Un momento de la sesión del consejo. C7

Mogán lleva a las aulas la gestión emocional del duelo

El proyecto fue presentado al primer Consejo Escolar Municipal de este curso 2025/2026

Mogán

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:46

El primer Consejo Escolar Municipal del curso 2025/2026 permitió conocer nuevas iniciativas educativas para este curso como un proyecto centrado en la gestión emocional del duelo dirigido al alumnado de 4º de Primaria.

«La temática es el duelo, no solo como sentimiento ante la pérdida de un ser querido, sino también lo que supone la pérdida de una mascota o un amigo», manifestó la concejala, resaltando que lo que se pretende, de la mano del Centro Cuore de psicología, es que los niños y niñas puedan entender y expresar sus emociones ante una pérdida. Los centros que deseen participar en este proyecto contarán con cinco sesiones para el alumnado y otra dirigida al profesorado.

En la sesión del consejo, celebrada en el IES Arguineguín – Lidia Pulido, se anunció la renovación por tercer año consecutivo del proyecto 'Ajedrez y TEA', que ofrece formación especializada en la metodología del ajedrez al profesorado del municipio como herramienta para la atención del alumnado TEA (Trastorno del Espectro Autista) y NEAE (Necesidades de Apoyo Educativo Específico). Se financia mediante una subvención del Cabildo y, tal y como ha informado Quintana, tras la demanda de varios centros, en breve hará entrega a cada uno de tableros y piezas de ajedrez.

Entre otros asuntos, se realizó una valoración de las obras de Reforma, Acondicionamiento y Mejora (RAM) realizadas recientemente en los centros educativos. Ya se ha solicitado a los equipos directivos el envío de un nuevo listado de necesidades para la planificación de las mejoras y actuaciones de cara a su posible ejecución en el periodo de vacaciones escolares de verano.

