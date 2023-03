Las carrozas bailan al son de miles de mascaritas en la gran cabalgata de Maspalomas

Era la segunda cabalgata carnavalera en nueve meses, pero había ganas y se notó ayer en las calles de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Una marea entusiasta de miles de mascaritas hizo bailar a las carrozas en el día de su desfile en este carnaval internacional dedicado a los ritmos latinos. El experimento de junio del año pasado, aquel al que obligó la todavía coyuntura pandémica, no dejó buen sabor de boca por extemporáneo y por el solajero, de ahí que esta cabalgata de la vuelta a la normalidad se convirtiera ayer en polo de atracción de carnavaleros de toda la isla.

Y es que aunque el programa fijaba el inicio para las cinco de la tarde, desde bastante antes, con las 110 carrozas todavía alineadas a lo largo de la Avenida de la Unión Europea, en Playa del Inglés, muchos se marcaron su propio desfile, calle arriba, calle abajo, mientras hacían tiempo hasta el inicio de la marcha.

En la cabecera, la cara más protocolaria de la fiesta, en la que desfilaron los coronados de esta edición, junto a los que se dejaron ver los miembros del gobierno municipal, que acudieron a darle el pistoletazo oficial a un coso que ya desde que se internó por la Avenida de Italia iba saturado de gente, de lado a lado. Otra buena muchedumbre, con mucha presencia de turistas, optó por seguir la cabalgata desde la barrera. En esta misma calle compartían hueco en esa retaguardia novelera con las cámaras, las grúas y otros artilugios tecnológicos que dispuso TVE en Canarias para poder retransmitir en directo el desfile. Nadie que no quiso se perdió esta fiesta.

Y entre tanto disfraz, una legión de efectivos policiales, de seguridad privada y de sanitarios se afanaron para garantizar que todo transcurriera con normalidad. No faltó la recién creada Unidad de Drones de la Policía Local, que oteó a la masa para detectar incidencias. No obstante, por exigencia de la organización, cada carroza llevó su propio cuerpo de seguridad, por lo que no se quiso dejar nada al descuido. Y también se habilitaron en el Centro Comercial Yumbo puntos violeta para la atención y el asesoramiento a posibles víctimas de agresiones sexuales. Cruz Roja, por su parte, se hizo cargo del hospitalito, centro de operaciones de más de medio centenar de efectivos sanitarios desplegados a lo largo de todo el circuito.

En todo caso, en líneas generales, la cabalgata recorrió los siete kilómetros del trazado previsto con normalidad, salvo las típicas incidencias menores, desde la entrada a Playa del Inglés por El Veril y a lo largo de las avenidas de Italia, de Gran Canaria y de Tirajana para acabar en la de Turoperador Tui, donde desembocó, bien entrada la noche, esta riada de color, diversión y música, ya en Campo Internacional.

Los que quisieron seguir la marcha, y fueron muchos, desandaron el camino, o directamente no lo terminaron, para recalar en el epicentro tradicional del carnaval internacional de Maspalomas, en el Centro Comercial Yumbo, donde la organización celebró el gran mogollón, el último de esta edición, la del rescate de la fiesta, al estilo de siempre, en la era pospandemia de la covid-19.

El éxito de esta cabalgata, que recuperó el esplendor de ediciones pasadas, cuando el bicho aún no había decidido amargarle la vida al mundo, puso el colofón a un carnaval de altura que ha vuelto a atraer a estrellas nacionales y que ha recuperado la calle.

Pero no hay carnestolenda que se precie sin el cierre crematorio de su sardina, que es justo lo que está previsto que se organice esta tarde, a partir de las 19.00 horas. El cortejo fúnebre partirá desde el parking de la Avenida de España, seguirá por la de 8 de marzo, antigua Alféreces Provisionales, y desembocará finalmente en el centro comercial Anexo II, ya en la misma antesala de la cala de Playa del Inglés.

Sobre las 20.00 horas, la humorista y residente en San Bartolomé de Tirajana, Omayra Cazorla, será la encargada de darle lectura al testamento, un paso previo al entierro en sí de la sardina, que le dirá adiós a este mundo, y al carnaval, en medio de unos fuegos artificiales.