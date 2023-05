Manuel Hernández, cabeza de lista de AV-PP en Santa Lucía: «Me voy, la decisión está ya tomada»

«Me voy, la decisión ya está tomada». Manuel Hernández, cabeza de lista de la coalición Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana y Partido Popular (AV-SLT-PP) en Santa Lucía, anuncia oficialmente, esta vez de manera irrevocable, su retirada de la vida política. Inicialmente dejó una puerta abierta, pero la cerró la noche de este jueves, en cuanto se cercioró de que los cambios que le hicieron en la candidatura a sus espaldas no tenían marcha atrás.

«Siento una enorme pena por lo que ha pasado y por la ilusión que se había generado con nuestra candidatura, pero en estas condiciones no puedo seguir, así que en parte también siento alivio», reconoce el dirigente, que pide disculpas por lo sucedido y anuncia que a lo largo del día remitirá un burofax al partido para informarle de su dimisión en la organización y para pedirle que no use ni su nombre ni su imagen durante la campaña, ni en la cartelería ni en vídeos ni redes. Dice que no lo hace para perjudicar al proyecto, al que desea lo mejor y sigue viendo como el mejor para Santa Lucía de Tirajana, sino para no confundir a la ciudadanía. «A partir de ahora dejo de ser noticia», sentencia.

«Mantenía las esperanzas de poder reconducir la situación; era la única posibilidad que había de reconsiderar mi decisión: recuperar la lista que yo mismo presenté públicamente», se explica. «Me marqué como fecha tope hasta las 8 de la tarde de ayer (por el jueves), que culminaba el plazo para presentar recurso ante la Junta Electoral, pero aparte de que parece ser que no se podía legalmente volver a cambiar la lista, tampoco los autores de esto tenían mucho interés en resolverlo». Nunca se presentó el recurso.

«Actuó un compañero por su propia cuenta, o son varios los que están detrás de esta acción», añade Hernández, para quien «lo más triste» es que los que modificaron la candidadtura a sus espaldas era gente de su confianza. «Eso me duele más, porque ha sido una falta de respeto hacia mi persona, he perdido la confianza en ellos, y es que no solo se ha presentado una lista sin mi autorización, sino que además no hay remordimiento por quien está detrás de este incidente». No los nombra en ningún momento, pero el apoderado del partido ante la Junta Electoral es el también edil de AV José Luis Araña.

El caso es que pese a esta decisión de Hernández, la normativa es clara. A estas alturas ya no se puede modificar la lista y la ciudadanía que vote la lista presentada por AV-SLT-PP votará una candidatura que seguirá formalmente encabezada por Manuel Hernández, aunque él ya se haya retirado. De eso también es consciente. «Ya no puedo darme de baja de las papeletas», de ahí que haya optado, como medida alternativa, por pedir por burofax al partido que no use su nombre ni su imagen. «Con independencia de los resultados del 28 de mayo, saque AV 13 concejales o 1, yo no voy a tomar posesión del acta de concejal, yo me retiro definitivamente de la política»

«Yo solo sé que me quiero ir sin hacer ruido y sin nombrar culpables; asumo la parte de responsabilidad que me toca; a partir de este viernes dejo de ser noticia, voy a dejar de ser un personaje público y voy a vivir de nuevo en ese entorno de confort en el que me movía antes de entrar en política». En ese sentido, avisa que no va a responder ni a réplicas ni a comentarios externos que puedan llegar.

Y se va además con la pena añadida de que tiene claro que este iba a ser el momento de AV. «Íbamos a recoger los frutos de cinco años de trabajo, estoy convencido de que íbamos a ganar las elecciones». Ha recibido estos días una enorme cantidad de mensajes, «una locura», de gente que le preguntaba '¿y ahora a quién votamos?'. «Lamento mucho que esta decisión afecte a muchos vecinos que tenían la esperanza en este proyecto y en mi persona; afecta a muchas personas que han trabajado de manera incansable por este proyecto; ha habido lágrimas, algunas me confirman que se retiran, pero bueno, yo no voy a ser un obstáculo al proyecto, a la coalición AV-PP».

«Solo tengo la rabia de dejar el campo allanado a algunos sabandijas, si se me permite el término canario, porque tenía la convicción de que íbamos a ganar las elecciones, íbamos a ser los más votados», se confiesa, pero con todo, hace un balance general positivo. «Me quedo orgulloso del trabajo realizado en estos años y me quedo con la experiencia en el plano personal». «El dolor que tengo ahora es por toda esa gente que esperaba mucho de nosotros, que me ha pedido que siga con ánimo y que no lo abandone, pero yo estaba en la política pendiente de un hilo, mi paso era limitado, lo que ha pasado es me han adelantado la salida», concluye.