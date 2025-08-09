Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria Agaete alcanzó a la 1.00 horas 34,5 en los termómetros, seguido de Agüimes con 33 y San Bartolomé de Tirajana con 31,1

Cristina González Oliva Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 10:45 | Actualizado 10:53h.

Varios puntos de Gran Canaria vivieron una madrugada infernal con más de 30 grados en una ola de calor que ha puesto en alerta máxima a todo el Archipiélago. Los medidores de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de Suerte Alta de Agaete marcaron a la 1.00 horas 34,5 grados, mientras que en Agüimes se registraron 33, seguido por los 31,1 de Lomo Pedro Afonso en San Bartolomé de Tirajana y los 30 en Tejeda.

Los termómetros bajaron algo poco antes del amanecer, pero a las 8 de la mañana ya varios municipios volvieron a superar los 30 grados y a las 9.00 horas en Agaete ya estaban con 34,6 grados, Agüimes alcanzó los 33,4 y en San Bartolomé rebasaron los 32 al igual que Tejeda, mientras que Teror ya llegó a los 30, al igual que en Valleseco.

En la cuenca de Tejeda e interior sur de Gran Canaria la previsión es que se superen este sábado los 40 grados, y de forma local en el interior de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de Canarias se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, fundamentalmente en zonas altas y medianías, pero también de forma más local en las costas.

El episodio más largo desde octubre de 2023

Se trata del episodio de calor más largo desde octubre de 2023 y es la primera vez que se activa una situación de alerta máxima por altas temperaturas en todo el archipiélago. La Aemet ha lanzado para hoy el aviso rojo por calor en Gran Canaria, y para el domingo en las islas orientales y Tenerife.

Según las previsiones, la temperatura media en islas de mayor relieve será el domingo 3 – 4ºC más alta, y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura se prevé un ascenso de 8ºC. Los registros más altos serán probablemente el domingo y el lunes, y por la noche no bajarán considerablemente. Habrá zonas, especialmente en las medianías de la mitad sur y oeste de las islas, donde los termómetros no marcarán menos de 28 – 30ºC de temperatura mínima.