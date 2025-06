Este viernes es el último día para pagar el impuesto de circulación en Las Palmas de Gran Canaria: cómo hacerlo paso a paso

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 25 de junio 2025, 22:47 Comenta Compartir

Si no ha pagado el impuesto de circulación o si no ha liquidado la tasa de vados, sepa que este viernes acaba el plazo para hacerlo. Si no cumple con su obligación ciudadana, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le pasará el recibo con recargo.

Hay que recordar que si se agota el periodo voluntario –cosa que ocurre este viernes para el impuesto de circulación y las tasas de vados, mesas y sillas, rastros y ferias, y hamacas-, la cuantía del tributo se ve incrementada con un 5% si el pago se efectúa antes de que le llegue la notificación del Ayuntamiento. Cuando recibe este documento –conocido como providencia de apremio- el recargo es del 10%; y si no se abona en el periodo que le da el Ayuntamiento, sube hasta el 20%. El proceso puede acabar en el embargo de la cuenta.

Son cinco los tributos municipales cuyo plazo de pago acaba este próximo viernes: el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (conocido como el de circulación), las tasas por vados, las tasas que pagan los bares y restaurantes por la ocupación de la vía pública con terrazas, y el primer semestre de las tasas que abonan los vendedores del rastro y los hamaqueros de Las Canteras.

Dos son los trámites para saldar estos tributos: primero hay que obtener el recibo y luego proceder al pago.

Sepa cómo obtener el recibo

Para poder pagar los impuestos y tasas, lo primero que hay que hacer es conseguir el recibo. Esto se puede hacer de cuatro formas distintas:

Así se consigue el recibo 1 Por teléfono , llamando al Servicio de Atención Telefónica 010. Si usted llama desde fuera de Las Palmas de Gran Canaria, debe contactar con el Ayuntamiento a través del 928 446 000. 2 En los quioscos digitales , los puestos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en las oficinas municipales, pulsando el botón 'Impuestos y Tasas' y suiguiendo las instrucciones que salgan en la pantalla. 3 En las oficinas de atención al contribuyente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de manera presencial. Esta opción requiere de cita previa , que puede realizarse también por internet pinchando en el botón de Tributos-multas y embargos, donde hay que elegir el lugar donde se quiere hacer el trámite. Esta opción está reservada para las personas físicas y cuenta con el inconveniente de que a veces es complicado conseguir cita disponible. 4 Por internet , a través del enlace de la oficina virtual tributaria , sin necesidad de disponer de certificado digital. En este caso, en la barra principal puede teclear «obtener documento de pago» o bien bajar un poco en la pantalla y acceder por 'Pagar impuestos, tasas y multas '. En la siguiente pantalla, debe introducir su número de NIF, CIE o CIF y elegir el impuesto o tasa. Luego le pide la referencia del valor del recibo, que se encuentra en cualquier recibo de otros años y que está formado por 22 números y letras. Una vez hecho esto y pulsar 'Aceptar', el sistema le mostrará el recibo.

Ya tengo el recibo, ¿ahora cómo lo pago?

El abono tiene varias opciones que pasan por hacer un cargo a cualquier tarjeta de crédito o débito.

Estas son las principales vías de pago 1 En la oficina virtual tributaria, haciendo clic en el botón Pagar 2 Dando los datos bancarios a través del teléfono 010 o del 928 446 000 para quienes realizan el trámite fuera de Las Palmas de Gran Canaria. 3 En la página web municipal, en la opción 'Pago de Recibos' 4 En los cajeros automáticos o a través de los servicios online de Banca March, Banco Santander, Bankinter, BBVA, Caixabank, Cajamar y Cajasiete, con el código de barras del recibo.

Los contribuyentes que tengan el recibo domiciliado se libran de este trámite. De hecho, en estos casos, el cargo se hizo a principios de junio.

El Ayuntamiento ingresará 16,6 millones

De los cinco tributos, el más importante a nivel de ingresos para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el de circulación. Los algo más de 230.000 recibos que se ponen al cobro reportarán a las arcas públicas unos 14,9 millones de euros.

En una nota remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se recuerda que, este año, los sujetos pasivos que hasta el 31 de diciembre de 2023 disfrutaron de la bonificación del 100% en la cuota del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por ser titulares de vehículos con una antigüedad mínima de 25 años, le será de aplicación una bonificación del 50% en su cuota, de acuerdo con el régimen transitorio establecido en la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto aprobada en 2023 con el objetivo de promover la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

En cuanto a los vados, representan alrededor de 1,1 millones de euros. Se pone al cobro algo más de 9.000 recibos. La cuantía de la tasa, según la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, oscila entre los 36 y los 240 euros, según la categoría fiscal de la calle.

En este caso, el impago de dos anualidades conllevará la anulación del vado.

En lo que respecta a las terrazas, su precio varía entre 1,5 y 5,26 euros por metro cuadrado y mes ocupado. En total, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera ingresar por este concepto alrededor de 509.277,93 euros.

La tasa que pagan los feriantes y los vendedores del rastro está fijada en 2,13 euros por metro cuadrado y día. Este concepto reportará a las arcas municipales un total de 60.023,4 euros este año.

Por último, las hamacas (18,32 euros al año por unidad) y las embarcaciones (0,92 euros por metro cuadrado al mes) generarán unos ingresos que rondan los 4.319,3 euros en 2025.