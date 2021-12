UxGC tacha de burla la aprobación incompleta de la cuenta general del consistorio capitalino

Según el candidato a la alcaldía de LPGC de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Enrique Hernández Bento, «es imposible que los servicios esenciales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria funcionen correctamente cuando su propio órgano de gestión económico financiero advierte de las graves deficiencias estructurales de personal que soportan los Servicios Centrales de gestión económica, contable y tesorería del Ayuntamiento.

«Los servicios centrales de cualquier institución pública representan el 'corazón' desde el que se bombea sangre al resto servicios que atienden a los ciudadanos. Si el corazón deja de bombear sangre, el resto de servicios mueren». Según Hernández Bento, lo más relevante de la Cuenta General que se aprobará hoy, lunes, 27 en el pleno extraordinario convocado de manera urgente, no es la burla que supone aprobarla de forma incompleta, sino la lectura del informe de la Oficina de Gestión Económica y Financiera del propio Ayuntamiento, que pone de manifiesto la desastrosa situación por la que atraviesan muchos servicios claves e imprescindibles para garantizar un correcto funcionamiento de los servicios que se presta al ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria. «El informe es demoledor desde el primer párrafo hasta el último. No lo habría escrito en esos términos, ni su peor enemigo».

Dicho informe advierte del retraso en la presentación de la Cuenta General que puede acarrear sanciones económicas para el Ayuntamiento, de la desidia de algunos entes dependientes del ayuntamiento que aún no han remitido la información requerida, de la falta de un inventario patrimonial fiable, de la falta de conciliación de las cuestas bancarias, etc.

Aprobar una Cuenta General incompleta con todas esas salvedades manifestadas por el propio órgano de gestión económico financiero del Ayuntamiento, «es como el mal alumno que se presenta a los exámenes finales y pretende pasar de curso con todas las asignaturas suspendidas. No han estudiado, no se han esforzado, no han hincado los codos, y ahora, pretenden que les aprobemos el curso presentando un examen lleno de tachaduras e incompleto».

Por otro lado, según la concejal Carmen Guerra -número dos en la candidatura de UxGC a las próximas elecciones municipales-, este «despropósito tiene mucho que ver con lo que ya comenté en el último Pleno sobre la Limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: Tenemos un alcalde nulo, con más de 80 contratos funcionando en nulidad; tenemos un alcalde impuntual que llega tarde a todo, y que no es capaz de cumplir con los plazos legales; tenemos un alcalde sin autoridad para que los entes dependientes del ayuntamiento cumplan sus obligaciones; y, sobre todo, tenemos un alcalde irresponsable porque no pone solución a los problemas estructurales de falta de personal. Se jacta de anunciar que creará 15.000 puestos de trabajo en dos años y no es capaz ni de crearlos en el propio Ayuntamiento. El ejemplo más reciente lo tenemos con los 187 trabajadores del servicio de limpieza a los que no se ha querido reincorporar al servicio a pesar de que la Sentencia del Tribunal Supremo lo permitía», concluyó.

Respecto al Pleno Extraordinario de hoy, la concejal y miembro de UxGC, Carmen Guerra manifestó que «a última hora, mal y de soslayo han querido incorporar algunos informes llegados fuera de plazo sin que el coordinador del área de gestión económica financiera pudiera dar su versión sobre dicha circunstancia». Por eso, «si no tenemos la información completa, nos está exigiendo un acto de fe. Y nosotros tenemos mucha fe en el potencial de esta ciudad, en su capacidad de salir adelante, tenemos mucha fe en sus ciudadanos y en su compromiso con esta ciudad, pero en el único en el que no tenemos fe es en usted y en su grupo de gobierno. Por eso rechazaré unas cuentas que no reflejan la situación económica y financiera de la ciudad, porque sencillamente, están incompletas».