UxGC denuncia trato discriminatorio a las personas mayores

Unidos por Gran Canaria (UxGC) considera que la apertura de los centros de día de mayores de La Isleta y Ciudad Alta se ha hecho «mal y tarde». Según Enrique Hernández Bento, «los centros se han abierto con las puertas cerradas. Los usuarios no pueden acceder libremente, sino por turnos y pidiendo previamente cita para acceder a los mismos.

Además, los protocolos que se aplican en el interior de los Centros son discriminatorios con nuestros mayores ya que se exigen una serie de medidas desproporcionadas. Además de pedirles que acuda a la Centro con el certificado de vacunación y por turnos, una vez allí, no se les permite ni cantar ni bailar, no pueden sentarse más de cuatro personas en una mesa, no disponen de cafeterías y se les recomienda ir con abrigo por las corrientes de aire».

Por su parte, los usuarios de los Centros de Día manifiestan que las condiciones que se les exige son «leoninas» y no entienden por qué se les exigen tantas cosas cuando en cualquier otro espacio de ocio, deportivo o comercial lo único que se les exige es llevar mascarilla. «Tenemos la impresión de que se nos quiere echar por aburrimiento».

Por último, la concejala no adscrita, Carmen Guerra y miembro de Unidos por Gran Canaria, traslado la necesidad de que todos los colectivos de mayores de la ciudad se unieran para exigir al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la apertura de los Centros en condiciones de libertad exigiendo las mismas medidas sanitarias que en el resto de sectores que están funcionando con total normalidad.

Carmen Guerra traslado a los usuarios de los Centros de Día que desde UxGC van a seguir reclamando que los Centros abran todos los días de la semana, incluyendo los fines de semana, ya que los sábados y domingos no deben permanecer cerradas unas infraestructuras fundamentales para nuestros mayores, y que las mismas deben ser dotadas de cafeterías que permitan disfrutar a nuestros mayores sin necesidad de caminar 200 metros para comprar una simple botella de agua». Carmen Guerra concluyó invitándoles a utilizar en las próximas semanas la sede de UxGC como punto de reunión de los colectivos de mayores para reivindicar lo que les pertenece.