Urbanismo entiende que no hay causa para revisar el plan en la plaza de América El Ayuntamiento asume el coste de la prolongación de Mesa y López y eleva al Pleno la inadmisión de la revisión de oficio de Guanarteme Se Mueve

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer la remisión al Pleno de fin de mes la decisión de no admitir la revisión de oficio solicitada por Guanarteme Se Mueve para anular el acuerdo plenario que fijó el sistema de compensación para desarrollar la actuación de dotación 16 (AD-16). Se trata de un sistema de ordenación, previsto en la manzana entre plaza de América y Cayetana Manrique, que permite la construcción de un gran bloque de 468 viviendas , el mayor edificio residencial de Gran Canaria, a cambio de la cesión de suelo para la ampliación de Mesa y López hacia el centro comercial Las Arenas y del uso de una plaza privada que estará dentro del edificio en construcción.

La Comisión de Urbanismo y de Desarrollo Sostenible dio cuenta del informe técnico que propone rechazar la petición de Guanarteme Se Mueve por entender que no hay ninguna causa o argumento que justifique la anulación del acuerdo plenario de 2022.

Desde el Ayuntamiento se entiende que no tiene sentido que ahora se vaya a anular un acuerdo de hace tres años, máxime cuando entonces no se presentó ninguna objeción en su contra. A ello se añade el hecho de que la propuesta está incluida en el Plan General de Ordenación desde el año 2012 y que fue modificado en 2021, con el voto a favor de todos los grupos políticos con presencia en el Consistorio capitalino.

Casi 12 millones de euros

El Consistorio capitalino defiende el carácter estructurante de la prolongación de Mesa y López y, en contra de lo denunciado por el colectivo vecinal Guanarteme Se Mueve, entiende que la vía tiene la condición de sistema general, lo que obliga a la administración pública a asumir el conste de su construcción.

Esto supone que el promotor del bloque de viviendas, Residencial Las Américas, no tendrá que asumir el coste de la prolongación de la avenida de José Mesa y López, que está fijado en unos 3,75 millones de euros.

La ampliación de Mesa y López tendrá un coste de unos 11,84 millones de euros. De ellos, 9,54 millones debían ser aportados por los promotores privados, según la información contenida en el Plan General, y solo el tramo entre Covadonga y Párroco Francisco Rodríguez Rodríguez lo iba a asumir la administración pública. Sin embargo, el carácter de sistema general que se atribuye a la vía desplaza la obligación de financiación de la vía a las arcas públicas.