Nuevo pulso por el edificio de plaza de América: el Ayuntamiento mantiene las 468 viviendas pese a la petición de Guanarteme Se Mueve Los vecinos, que solicitaban parar la obra, entienden que el promotor debía asumir el coste de la prolongación de Mesa y López, por 3,75 millones de euros, y no la ciudad

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitirá al pleno de fin de mes la decisión de rechazar el recurso del colectivo vecinal Guanarteme Se Mueve contra la construcción de un bloque de 468 pisos en la plaza de América, el mayor edificio residencial de Gran Canaria.

La petición ciudadana trataba de anular la Actuación de Dotación 16 (AD-16) Plaza de América-Cayetana Manrique, que ampara la obra mediante el crecimiento en altura, y prolonga Mesa y López hacia Las Arenas, así como suspender de manera cautelar la construcción del nuevo bloque residencial singular que se completa con una plaza interior de uso público, 831 plazas de aparcamiento y más de 350 trasteros.

La Comisión de Pleno de Urbanismo y Desarrollo Sostenible que se celebra este martes aborda la propuesta de la jefa de la sección de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento que acuerda la inadmisión de la petición de Guanarteme Se Mueve por entender que carece de fundamento.

El colectivo vecinal considera que la resolución municipal de mayo de 2022, por la que se establece el sistema de compensación para ejecutar la AD-16 debe dejarse sin efecto. La razón que esgrimen estos vecinos es que la prolongación de Mesa y López y la reordenación de la plaza de América deben ser costeados por el promotor de la obra al no estar considerados como sistemas generales.

¿Quién paga los 3,75 millones?

En concreto, el tramo de la prolongación de Mesa y López entre Cayetana Manrique y la plaza de América (inserto en la AD-16) tiene un coste de ejecución de unos 3,75 millones de euros, según los cálculos que hace el Plan General de Ordenación en vigor. Y a ello se debería añadir los nuevos espacios libres en esta zona, que rondarían los 390.000 euros.

«Pero con el reparto de cargas contenido para la AD-16 en la iniciativa de compensación aprobada por esa Corporación, no se incrementarían dotaciones públicas como consecuencia del mayor aprovechamiento otorgado al ámbito, puesto que contrariamente a lo establecido en el Plan General de 2012 y al Ordenamiento Jurídico de aplicación, la dotación (cuya ejecución cuesta 3.750.000 euros) tendría que ser sufragada por el Ayuntamiento, y en consecuencia, por todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria», advierte el escrito de Guanarteme Se Mueve.

«En definitiva, no tiene sentido delimitar la AD-16, otorgándole mayor aprovechamiento con el fin de obtener como dotación pública la prolongación de Mesa y López, si dicha dotación la tiene que sufragar la Corporación; resultando un contrasentido, una desventaja, y una verdadera pérdida para los habitantes de esta ciudad, que además de asumir los inconvenientes y molestias que conlleva una mayor edificabilidad -aumento de población, congestión del tráfico, disminución de los ratios de espacios libres, y demás equipamientos y dotaciones del barrio-, tengan que sufragar ellos la ejecución de las obras de la dotación que se pretendía obtener», añaden.

El Ayuntamiento responde que se debe pagar con dinero público

Sin embargo, el escrito municipal que tumba esta decisión, y que fue emitido el pasado 27 de agosto, considera que no se puede anular la AD-16 ni, en consecuencia, los actos que emanan de ella.

Los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entienden que la prolongación de la avenida de José Mesa y López es clave para la mejora de las conexiones con la zona del centro comercial Las Arenas. Desde este convencimiento, señalan que la nueva vía tiene un carácter «estructurante del territorio», lo que determina su condición de sistema general, « justificando dicha circunstancia que sea el Ayuntamiento el que ejecute las obras de urbanización correspondientes».

Frente al argumento de que la nueva carretera no fue incluida en la relación de sistemas generales viarios que hace el planeamiento, desde Urbanismo se contesta que la prolongación de Mesa y López no aparece en dicho listado porque ahí solo se incluyeron las vías interurbanas que tienen la condición de sistema general. Así, se asegura que la conexión de la plaza de América con El Rincón «es una calle o vía urbana que trasciende también la significación meramente local para erigirse de igual modo como una vía de sistema general».

En coherencia con esta consideración de la vía como supralocal, el análisis del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que «la exigencia de su ejecución al promotor privado resulta desproporcionada».

Una pieza que ha tardado 25 años en desarrollarse

La historia de esta pieza urbanística se remonta ya a hace un cuarto de siglo. En el Plan General del año 2000 se habilitó una unidad de actuación que permitía levantar ahí un edificio de trece plantas de altura y 298 viviendas.

Cuatro años más tarde, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Fadesa firmaban el convenio que abría las puertas a la construcción de una pieza conocida entonces como el Gran Guanarteme.

La resistencia vecinal llegó a los tribunales. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en 2004, y, luego, el Tribunal Supremo, en 2008, anulaban la actuación de dotación. Ese mismo año, Fadesa entraba en situación concursal.

La supresión de la actuación de dotación fue sustituida por una ordenanza que mantenía las trece alturas en la zona. De nuevo, el rechazo social permitió acabar con esta disposición en virtud de una nueva sentencia del TSJC en 2010, confirmada tres años más tarde por el Tribunal Supremo.

En medio de los dos pronunciamientos, ya en 2012, cambia el Plan General: la unidad de actuación pasa a ser una actuación de dotación y las alturas se reducen hasta los diez pisos en su punto más alto.

Con el apoyo de todos los partidos

En el año 2018, la promotora Residencial Las Américas -liderada sobre todo por Dinosol y Satocan- iniciaba los trámites para impulsar la urbanización de la zona. En 2021, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobaba la modificación menor del Plan General de Ordenación en la AD-16, con el voto a favor del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria. La unanimidad fue rota por la abstención de la concejala no adscrita Carmen Guerra.

El entonces concejal de Urbanismo, Javier Doreste, defendía que la ordenación propuesta era «buena para la ciudad» porque no suponía un aumento de la edificabilidad y porque «abre el camino para que el día de mañana la avenida de Mesa y López se una al fin con la zona del Auditorio para sacar el tráfico del barrio de Guanarteme».

En septiembre de 2021, Residencial Las Américas presentó el sistema de ejecución por compensación de la AD-16, que fue aprobado en enero de 2022. Tras un periodo de exposición pública que se extendió hasta abril de ese mismo año, no se presentó ninguna alegación en contra.

Por eso, en mayo, el Pleno aprobó el sistema de compensación para ejecutar la AD-16. En los 12.924 metros cuadrados en que se proyecta la actuación, un total de 8.723 metros cuadrados se destinan a uso residencial; otros 2.909 se utilizarán para reordenar la plaza de América; y 1.292 se utilizarán para configurar una plaza en el interior del edificio que tendrá uso público.

En aquella sesión plenaria, el concejal Doreste comparó esa plaza interna con la que está en las puertas del centro comercial Las Arenas o los soportales de Mesa y López, que son privados, pero tienen uso público. «Ganaría ahí la ciudad 1.292 metros cuadrados de superficie libre», expuso el entonces edil de Urbanismo.

Como ocurrió en 2021, la propuesta fue aprobada por todos los partidos políticos -no se pronunció ninguno- excepto por la abstención de Carmen Guerra.

La actuación se completará con nuevas promociones de viviendas en edificios de hasta diez alturas que irán creciendo a medida que la avenida de José Mesa y López vaya avanzando hacia Guanarteme.