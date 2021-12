Terrazas de Santa Catalina sufren robos y actos vandálicos

Responsables de algunas de las terrazas que pueblan el parque de Santa Catalina denuncian que llevan cerca de «un mes y medio» sufriendo «robos y daños» en sus negocios, hechos que se producen en horas de la madrugada y que les han generado pérdidas que se sitúan entre los 3.000 y los 7.000 euros, dependiendo del establecimiento, ya que hay casos en los que estos incidentes se registran con asiduidad.

Algunos de los propietarios afectados comentan que incluso han tenido que recurrir a contratar «seguridad privada», algo que en la actuales circunstancias supone un gasto inasumible para unos negocios que tratan de salir adelante pese a la pandemia.

Estos hechos, que corrobora la asociación que representa a los empresarios de la zona, se producen tan a menudo que «incluso el seguro ya me ha dicho que no me cubre más robos», expone uno de los afectados. Asegura que los autores de estos robos son «siempre los mismos, tres jóvenes marroquíes» habituales de la zona, a los que «he denunciado» y «que la Policía ha detenido dos veces».

Añade, además, que las personas sin hogar que pernoctan bajo el antiguo edifico de Correos le alertan de la presencia de estos individuos, «porque ellos los ven entrar por la noche».

Los empresarios explican que en la mayoría de las ocasiones se trata de robo de bebidas alcohólicas que se llevan e incluso consumen en el mismo establecimiento, como es el caso de una terraza que tiene un grifo de cerveza en el exterior. «Se beben el barril de cerveza y se quedan por allí», apunta el propietario.

Pero también denuncian los daños que causan a los negocios con rotura de persianas, cerraduras forzadas o cristales reventados además de destrozar elementos decorativos como toldos, «solo por hacer daño».

Los empresarios de estas terrazas explican que también se han registrado robos más importantes como el que llevaron a cabo en un establecimiento del que se sustrajeron «el ordenador, la cafetera y el TPV», afirma su propietario.

Los denunciantes de estos hechos señalan que , sin embargo, «como la mayoría de los robos no supera los 400 euros, no les pasa nada, y ellos conocen la ley y les da igual». Confiesan su «indefensión» ante esta circunstancia, pues no entienden que los detengan por el mismo delito «varias veces y no les ocurra nada».

También critican la falta de colaboración de la Policía Local, «y eso que tenemos una comisaría a 40 metros, pero escuchan saltar la alarma y no vienen, incluso una noche le dijeron al gerente que llamara a la Nacional», afirma un empresario.

Por ello los afectados reclaman «más presencia policial y vigilancia» ya que advierten «que el parque no es seguro» y «se ha convertido en lo de antes otra vez».