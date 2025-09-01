Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria inician su huelga: mileuristas que rescatan a 300 personas al año Los rescatadores exigen mejoras de sus condiciones laborales ante la Concejalía de Ciudad de Mar

Concentración de protesta de los socorristas en la playa de Las Canteras.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

Un total de 294 rescates, algo más de 580 asistencias sanitarias, entre ellas dos personas que perdieron la vida, y más de 60 traslados al hospital desde las diferentes playas de Las Palmas de Gran Canaria, pero en especial desde Las Canteras. Estas son las cifras de su trabajo, pero también el argumento que los socorristas emplean para exigir una mejora de sus condiciones laborales. Este lunes, estos trabajadores, que ganan mil euros por salvar las vidas de otras personas cuando se ven apuradas en el mar, iniciaron una huelga indefinida para exigir mejorar sus condiciones laborales.

Resulta que estos salvavidas se sienten desamparados. «Tenemos el agua hasta el cuello, hay compañeros que tienen que pedir comida en bancos de alimentos porque no les da para vivir y otros tienen que abandonar la profesión o están en situación de depresión total porque nos jugamos la vida por mil euros al mes», detalló David Rodríguez, del sindicato CGT en la protesta que este lunes se organizó a las puertas de la Concejalía de Ciudad de Mar.

«Tenemos unas torretas que no nos protegen de la radiación solar y cuando llueve, nos empapamos», prosiguió el portavoz de estos trabajadores, «nos tiramos al agua con mala marea y no ocurre nada. No tenemos protección ninguna y protocolos de riesgos laborales, inexistentes».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó en 2021 el servicio a Cruz Roja Española por un importe de 3,26 millones de euros. En estos momentos está en proceso de licitación el nuevo servicio, que establece los cupos de socorristas por playa:

Personal de auxilio Las Canteras: 15 socorristas en época estival (entre junio y la primera quincena de septiembre) y 11 el resto del año, salvo Semana Santa y los puentes y festivos de mayo, octubre y diciembre, que sube a 15.

Las Alcaravaneras: tres socorristas en época estival y otros tanto en los festivos de los meses de diciembre, mayo y octubre, así como en Semana Santa.

La Puntilla de San Cristóbal: un socorrista en las mismas fechas que en Alcaravaneras.

El Confital: dos socorristas de julio a la primera quincena de septiembre, así como en Semana Santa, San Juan y los festivos de mayo, octubre y diciembre.

La Laja: siete socorristas entre julio y la primera quincena de septiembre, así como en Semana Santa, San Juan y los festivos de mayo, octubre y diciembre.

David Rodríguez considera que los planes de seguridad que establece el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son «muy deficientes» y, además, estas previsiones no se cubren porque las condiciones laborales de los socorristas son tan malas que no se cubren las plantilas. «La oferta laboral no es atractiva», expuso, «insisto en que cobramos 1000 euros al mes por jugarnos la vida, se juega con nuestra salud».

En su opinión, debería haber seis socorristas más activos en temporada baja. En estos momentos hay unos 50 en temporada alta (algunos de ellos con contratos temporales), pero los trabajadores deberían ser más de 60.

El sindicato CGT lamenta que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no les hubiera informado de los servicios mínimos, que fueron del 77%.