Los socorristas de Las Canteras en huelga indefinida: «Nos jugamos la vida por 1.000 euros al mes» La falta de personal, el material obsoleto, malas condiciones económicas o plagas motivan el paro propuesto por el sindicato CGT

Elsa Lantigua González Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:32

El sindicato Unión Socorristas Islas Canarias (USIC) de la CGT convocó el pasado martes una huelga indefinida que afectará a las playas de Las Palmas de Gran Canaria desde el próximo lunes, 1 de septiembre. Los representantes de los trabajadores exigen más personal, mejoras de seguridad en su entorno laboral y mejoras salariales. «Nos estamos jugando nuestra vida para salvar otras por un poco más de 1.000 euros al mes», expresa David Molina Miranda, delegado sindical de los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria, con el sindicato CGT.

La falta de personal, el material obsoleto o las plagas de roedores e insectos, humedades e inundaciones en sus instalaciones son algunos de los aspectos que denuncia el sindicato CGT en sus redes sociales. «Es la consecuencia de años de abandono institucional, incumplimientos flagrantes en materia de seguridad, precariedad laboral y un deterioro que pone en riesgo la vida de miles de bañistas cada día», afirman desde el sindicato acerca de esta huelga indefinida.

Se exige que Cruz Roja, empresa concesionaria del servicio de socorrismo en las playas de Las Palmas de Gran Canaria, cumpla el plan de seguridad establecido, que refuerce al personal, así como que desarrolle protocolos reales para la prevención de riesgos laborales y mejore sus condiciones laborales y salariales. Además, se pide poner en valor esta profesión bajo un convenio colectivo que, actualmente, «nada tiene que ver» con las funciones que desempeñan, ya que son tratados como personal de gimnasios e instalaciones deportivas.

Distintas imágenes de los puestos sanitarios de Las Canteras y de Las Alcaravaneras Cedidas CTG

El representante del sindicato expresa su frustración ante el escaso número de socorristas (30) que componen la plantilla para todas las playas de Las Palmas de Gran Canaria (Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja, El Confital y La Puntilla de San Cristóbal). «El plan de seguridad es muy deficiente. No tiene sentido que el plan dicte 14 socorristas en Las Canteras y que nunca se haya cumplido», explica.

Además, pone de manifiesto la reducción de plantilla cuando termina la temporada alta de verano. «No es viable que la temporada alta termine el 15 de septiembre con 14 socorristas, y un día después se reduzca la plantilla a 11 trabajadores con los mismos bañistas», continua. «Aunque acabe el verano, el turismo extranjero tiene su pico en el último trimestre». Cuenta que han tenido más afluencia de usuarios en diciembre que en verano y que no tienen la capacidad para garantizar la seguridad de toda esa gente.

David Molina apela directamente a la Cruz Roja, empresa responsable, y al área de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por no fiscalizar las incidencias y asegurar que se cumplan las medidas de seguridad. «Los compañeros de salvamento de La Oliva (Fuerteventura), estaban pasando por la misma situación que nosotros y consiguieron llamar la atención del Ayuntamiento. Tras una investigación, multaron a la Cruz Roja con más de 200.000 euros y con una posterior rescisión del contrato», explica.

Servicios mínimos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Ciudad de Mar, ha establecido unos servicios mínimos de un 77% del total de la plantilla, hasta el 15 de septiembre, para todas las playas de la ciudad; y de un 80%, a partir del 15 de septiembre, para la playa de Las Canteras con motivo de la convocatoria de huelga indefinida, según informó el Consistorio capitalino a través de una nota de prensa.

Ciudad de Mar ha notificado la propuesta a Cruz Roja, responsable del contrato, para que se garanticen los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el interés general, en plena temporada de máxima afluencia de público a los arenales.

En este sentido se indica que el derecho a la huelga no debe constituir un riesgo para la cobertura de este servicio público esencial y se establece una «adecuada proporcionalidad entre el interés general en época de máxima afluencia, en época veraniega, temporada alta hasta el 15 de septiembre, y el derecho de huelga de los trabajadores».

Este periódico contactó con Cruz Roja para conocer su versión de los hechos, pero todavía no han ofrecido una respuesta.