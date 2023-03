«Siempre fui el más bajito de la clase y ahora puedo ser lo grande que quiera»

David Batista Falcón fue primer finalista de la gala drag de Las Palmas de Gran Canaria 2022, quedándose a las puertas de un título que este vecino de Arucas ha hecho suyo en una edición muy especial en la que volvió a poner sus dotes de cantante lírico al servicio de su álter ego, Drag Shíky.

-Es el ganador de una gala que cumple bodas de plata en una edición que estrena el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Está claro que tienen reservado un sitio en la historia del carnaval.

-Es un sueño cumplido formar parte de la historia del drag en un año tan importante: 25 aniversario y 25 años que tengo yo. Además, es increíble porque es el año que más me ha costado sacar la fantasía, y es que ha sido un esfuerzo porque llevaba cuatro vestuarios y los atrezos. También es el año que más ansiedad he sentido porque tuve bastantes crisis en ese sentido, ya que veía que llegaba la preselección y no tenía las cosas terminadas.

-Cinco meses de preparativos que se hicieron pocos.

-Sí, me faltaba tiempo, de hecho el día de la preselección las chicas estaban pegando piedritas en el vestuario todavía.

-Pero en su espectáculo vaticinó que iba a ganar y se cumplió.

-Se cumplió (risas). Yo lo que ganaba en el espectáculo eran las olimpiadas pero al final me hice con el oro también en la gala drag.

-Era el cuarto año que aspiraba al título pero dice que ha sido el de más ansiedad. ¿La exigencia es cada vez mayor?

-Sí, cada vez me exijo más. Era el cuarto año, tercer año pasando a la final y tercer año llevándome premio. Pero era una fantasía muy arriesgada porque los cambios eran muy rápidos. Había muchas cosas que podían salir mal y no solo dependía de mí, sino del equipo. También la gente esperaba mucho de mí y haberme quedado el año pasado a poquito de ganar era una presión que te ejerces a ti mismo, pues quieres mejorar no solo por la gente sino por ti. Me encanta superarme.

-El voto del público fue determinante en su triunfo. ¿Cree que cantar en directo, aunque no era la primera vez, fue un plus que valoró la audiencia?

-En 2020 fue la primera vez que canté en directo porque llevaba mucho tiempo escuchando que los drags siempre hacían lo mismo, que se había vuelto todo muy monótono y traje algo nuevo. Como todo, puede gustar mucho o la gente lo puede odiar. Creo que mejora y hace que el 'show' sea más completo.

-Es un aspecto de su vida profesional que presta a Drag Shíky.

-Sí, completamente, es como un préstamo. Llevo desde los 10 años dedicándome a la música y formándome profesionalmente y este año termino la carrera en el Conservatorio. Y es eso, Drag Shíky aporta mucho al cantante y el cantante a Drag Shíky.

-Un cantante con una trayectoria que ya registra proyectos de envergadura como la ópera 'Orfeo y Eurídice' de Gluck, que representó en el Teatro Pérez Galdós en el papel de Orfeo.

-La verdad es nunca pensé llegar hasta donde he llegado, y es que hace nada fui semifinalista en Got Talent España, luego Got Talent Alemania y Holanda. Además, después de eso estuve trabajando dos meses en un cabaret en Alemania, tuve el proyecto de Orfeo, ahora estoy en 'El sonajero de Polichinela' que tenemos una gira de 14 funciones y en el que trabajo como actor y cantante. Nunca pensé llegar a este punto, con conciertos en Holanda, en Alemania... Me he convertido en una figura internacional y encima gano el carnaval la primera vez que es internacional.

Arcadio Suárez / Juan Carlos Alonso

-Y teniendo ese camino profesional con tantos proyectos, ¿qué tiene el mundo drag para que no haya dudado en volver a presentarse a la gala? ¿Qué le atrapa?

-Es muy difícil explicarlo, porque hay que sentirlo. Yo he cantado en muchísimo escenarios y delante de miles de personas, pero lo que se siente en el parque de Santa Catalina no se siente en ningún sitio, es increíble el calor del público, el cariño. Pero sobre todo el hecho de que te pegas un montón de meses preparando un espectáculo y, de repente, pares. Además, el drag es lo que me ha hecho crecer como persona y machacarme la cabecita para sacar cosas nuevas que no se habían visto, como este año la natación sincronizada o el 'break dance'. Darme cuenta de que he sido capaz de crear un espectáculo en el que en tres minutos hago mil cosas.

-Mil cosas que exigen estar en forma.

-Desde el punto físico también es una superación porque en el instituto no sabía ni hacer la croqueta (risas). Y verme haciendo acrobacias como las del año pasado, nunca lo imaginé. Este año he tenido mucho gimnasio.

-¿Y por qué el nombre de Shíky para su otro yo?

-Viene de chiquitito y tengo mucha gente que me llama Chiqui de manera cariñosa. Pero es porque siempre fui el más bajito de la clase, el más lento, el último que elegían para jugar y ahora es como que puedo ser todo lo grande que yo quiera.

-Es un homenaje a ese niño que fue y que se reivindica.

-Sí, a ese niño que tuvo muchas inseguridades y muchos miedos y que ahora mira y Shíky le dice: mira todo lo que has conseguido.

-¿Qué espera de este año de reinado y qué papel espera desempeñar?

-Espero que salga mucho trabajo y poder llevar a muchos sitios mi arte. Tengo ya muchas actuaciones cerradas en España y en Europa, como cantante y como drag, pero espero que salgan muchas más. Entre ellas tengo mucho 'gay pride' en la península y en Ámsterdam. Ya no solo me piden que haga un número drag normal, sino requieren que cante (como tenía previsto hacer la noche de este lunes en la obertura de la gala drag de Corralejo).

-¿Cómo ve el futuro de la gala drag de la capital grancanaria?

-Creo que estamos en un momento crucial, porque está llegando nueva cantera y muchos de los veteranos ya se han retirado o se están tomando una pausa. Así que creo que es importante que la cantera busque su propia esencia porque es verdad que es muy fácil querer parecerse a otro. Pero creo que antes o después va a haber una especie de cambio, pues cada vez vamos a más y los espectáculos son cada vez más grandes, y a veces no salen tan rentables. Por eso creo que habrá un cambio, no sé si la gala dejará de ser un concurso, si se ampliarán los premios o se contratará directamente a los drags para que actúen. No lo sé.

-Hablaba de que las nuevas generaciones busquen su esencia. Uno de sus referentes es Gimassira Maeva, ¿cree que representa eso que comenta de que no hace falta tanta atrezo o cuerpo de baile para dejar huella?

-Totalmente. Siempre he sido del menos es más, aunque en el drag se considera todo lo contrario y por eso se me ha criticado por tener un vestuario un poco más pobre, pero lo que vendo es mi espectáculo. Sin embargo, este año tiré por ir más espectacular, tener mucho vestuario y más atrezo para tener un 'show' más completo, más televisivo. Pero por mí, saldría sin paneles, sin atrezo.

-Si esta banda de drag le confiriera un poder, ¿cuál le gustaría que fuera?

-Siempre me ha gustado ayudar a las personas, y me gustaría que fuera poder cambiar el transcurso de las cosas para arreglarlas.