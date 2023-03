Otro fin de semana sin pegar ojo en Arenales

Los vecinos del entorno de la calle Molino de Viento, en el barrio capitalino de Arenales, ya no saben qué hacer para vivir tranquilos. Los gritos y peleas que protagonizan los toxicómanos que se mueven en la zona se han convertido, a su pesar, en algo habitual que perturba la convivencia e impide el descanso.

Las personas afectadas llevan más de un año denunciando públicamente un problema que, aseguran, se volvió a registrar este sábado «todo el día y durante la noche».

Aseguran que dieron «aviso a la Policía Nacional y a la Local» pero lo que demandan es una « solución definitiva» para no tener que seguir siendo testigos de situaciones que no son agradables y afecta a su salud, pues no pueden estar tranquilos en sus casas ni conciliar el sueño.