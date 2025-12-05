Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del encendido.
Santa Catalina aloja la Navidad

El hotel de Las Palmas de Gran Canaria dio la bienvenida este viernes a la Navidad con el esperado encendido de su decoración a ritmo de gospel

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:14

El Santa Catalina, a Royal Hideway Hotel, dio este viernes su particular bienvenida a las fiestas navideñas con una ceremonia de iluminación de su fachada a la que asistieron centenares de personas.

El acto contó con la actuación de un grupo gospel y los asistentes pudieron brindar con una copa de cava. El hotel renovó su compromiso social invitando a los asistentes a colaborar con la campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos a favor de Cruz Roja para niños necesitados.

