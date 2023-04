«No respetan nada y beben en la calle, y en la calle no se puede beber», se quejan unos vecinos que se reconocen afectados por la actividad de un locutorio que se ubica en la calle Don Pedro Infinito, en el barrio capitalino de Schamann, «que en realidad funciona como si fuera un bar», denuncian.

Los residentes que se reconocen afectados por un problema que se repite «desde hace tres años, cuatro veces a la semana», ya no saben qué hacer para acabar con una situación que altera la convivencia.

«Estamos hartos porque es una molestia y es que se ponen a beber y hacen un escándalo brutal», señalan. Y es que afirman que los clientes de este negocio «ocupan la vía entera» y no se marchan una vez cierra. «Cuando cierra el locutorio, como están ya borrachos, se quedan ahí, en la calle», apuntan.

Los denunciantes explican que esto les obliga a seguir soportando los ruidos y las molestias y hace imposible estar en casa. «No podemos ni ver la tele o simplemente descansar tras un día de trabajo», se lamentan.

Ampliar Imagen tomada por los vecinos. c7

Comentan que los hechos que ahora denuncian públicamente en CANARIAS7 son de sobra conocidos por la Policía Local, pues las llamadas solicitando su presencia en la zona aseguran que son habituales.

«La Policía no siempre viene cuando llamamos, pero cuando lo hacen creemos que no les dicen nada o al menos no les multan, porque al día siguiente vuelven a estar ahí otra vez», exponen.

Una de las últimas veces que acudieron fue el sábado de la pasada semana. «Vinieron dos coches de la Policía, pero todo sigue igual», dicen.

De igual modo manifiestan su descontento por lo que consideran falta de respuesta municipal a una circunstancia que «se ha ido convirtiendo en un problemón».

Ampliar Imagen tomada por los vecinos. c7

«El Ayuntamiento no hace nada», relatan quienes aseguran que no han tenido respuesta a «un escrito que presentamos con firmas de los vecinos y que también nos firmó la asociación de empresarios» de la zona Pedro Infinito, que afirman que les ha mostrado su apoyo ante este problema que exponen.

«Si quieren recuperar el barrio esta no es la manera», comentan unos ciudadanos afectados por una circunstancia que entienden que tiene una solución sencilla y que señalan que pasa por exigir al negocio limitarse a la actividad para la que tiene licencia.

Mientras, aseguran que ellos son quienes sufren por no poder descansar en sus propias casas,. Por eso muestran su hartazgo y recalcan que no tienen la posibilidad de mudarse, al margen de reivindicar su derecho a permanecer en un barrio en el que, explican, muchos residen «de toda la vida».

Por eso han solicitado una reunión con el concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento capitalino, pero dicen que de momento no han recibido contestación.